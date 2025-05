Giallo nel giallo nell’accoltellamento di Milano. Scomparsa una dipendente dell’hotel dove lavorava l’evaso che ha ferito un collega

Milano, 10 maggio 2025 – C'è un giallo nel giallo nell'aggressione avvenuta all'alba di sabato 10 maggio 2025 in via Napo Torriani. Un'altra dipendente dell'hotel Berna, una cinquantenne originaria dello Sri Lanka, che lavora nella stessa caffetteria interna in cui presta servizio il cinquantenne egiziano accoltellato al collo e al torace da Emanuele De Maria, è scomparsa dal pomeriggio di venerdì. In serata, il figlio ne ha denunciato la scomparsa ai carabinieri di Cinisello Balsamo, dicendo che la madre avrebbe dovuto andare in palestra dopo il turno di lavoro. Tuttavia, la donna è sparita nel nulla.

Le indagini

Il sospetto è che possa esserci un collegamento con il raid a mano armata del trentacinquenne napoletano, evaso da Bollate e ora ricercato dalla polizia per i fendenti sferrati al collega di lavoro: l'uomo deve scontare 15 anni per l'omicidio di una prostituta avvenuto nel 2016 a Castel Volturno. Del caso si stanno quindi occupando in maniera congiunta i poliziotti della Squadra mobile, i carabinieri del Nucleo investigativo di via Moscova e gli agenti della polizia penitenziaria.

Il possibile collegamento

Tre gli obiettivi degli investigatori: rintracciare il presunto aggressore in fuga, capire se ci sia un legame con la sparizione della cinquantenne e trovare quest'ultima. Al momento, non ci sono certezze, ma c'è un fatto: prima di venerdì, la donna non aveva mai fatto perdere le sue tracce, come avvenuto invece nelle ultime ore. E ovviamente il tentato omicidio delle 6 di sabato non può non allarmare.