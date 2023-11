Maltempo oggi a Milano: pioggia e raffiche di vento. Disagi per bus e tram

Milano, 3 novembre 2023 – Milano si è svegliata sotto una pioggia battente. La precipitazione, iniziata nel corso della notte, ha preso via via forza, raggiungendo il suo culmine fra le 6 e le 7 del mattino.

Maltempo in zona Porta Genova (Salmoirago)

La guardia è alta sui fiumi: monitorato il Lambro, che ha superato la soglia di allarme, senza però creare particolari problemi, e il Seveso, arrivato al livello di pre-allerta dopo i disastri di martedì. La situazione è stata resa più difficile da forti raffiche di vento, che hanno guastato l’arrivo al lavoro di numerosi pendolari.

L'albero caduto in zona Cà Granda (Salmoirago)

I disagi hanno riguardato diverse zone della città: n el quartiere Cà Granda un albero è crollato al suolo. Lo stesso è accaduto in via Feltre, nei pressi di piazza Udine. Tronchi a terra anche in viale Berbera, alla Bicocca. Via Vigevano, nell’area di Porta Genova, si è allagata, costringendo Atm a sospendere il servizio del tram 10.

Uno scooter attraversa una strada allagata (Salmoirago)

Le variazioni dei mezzi pubblici

Tutta la rete delle linee di superficie è, in questo momento, soggetta a diverse variazioni, così come comunicate dall’azienda del trasporto pubblico. Ecco i principali cambiamenti al servizio:

Tram 5. Non fa servizio tra viale Lunigiana e il capolinea di Niguarda. Bus sostitutivi tra piazza Duca d'Aosta e viale Fulvio Testi/S. Monica. (stiamo liberando la rete aerea da rami di alberi)

Tram 9. Fa servizio con bus tra Porta Lodovica e Porta Genova. (via Vigevano allagata)

Tram 10. Fa servizio con bus tra piazza 24 Maggio e Porta Genova. (via Vigevano allagata)

Bus 54. In direzione Cascina Gobba devia da via Rombon a piazza Udine. (albero caduto in via Feltre)

Bus 55 e 925. In entrambe le direzioni deviano tra piazza Udine e via Feltre/Pisani Dossi. (albero caduto in via Feltre)

Bus 69. In direzione Molino Dorino salta la fermata di piazzale Accursio. (corsia laterale di piazzale Accursio allagata)

Bus 77. In direzione San Donato devia da via San Dionigi 99 a piazzale Martini. (via San Dionigi allagata)

Bus 783. In direzione Bresso devia dal capolinea di Bicocca a viale Gramsci. (viale Berbera chiusa al traffico per albero caduto)

Tram 4, 7, 9 e 31. Circolazione rallentata (traffico legato al maltempo)

La situazione dei fiumi

L'acqua ha invaso cantine e piani bassi (Salmoirago)

Dal Comune di Milano, nella persona dell’assessore alla Protezione civile Marco Granelli, arriva un aggiornamento sulla situazione dei corsi d’acqua. “Le forte e persistenti piogge – scrive in un post sui social – stanno provocando un aumento significativo dei livelli di Lambro e Seveso a Milano. Meno male che stanotte abbiamo deciso di tenere ancora fuori le comunità del Parco Lambro e che la vasca di Milano del Seveso è pronta ad accogliere acqua se i livelli continuano a salire. Massima attenzione".

Granelli ha fatto sapere di aver effettuato un sopralluogo “alla vasca di laminazione al Parco Nord”, che è “pronta ad accogliere le acque del Seveso e a fronteggiare e contenere un'eventuale esondazione del fiume in città. Noi siamo pronti".