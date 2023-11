Maltempo Lombardia e Milano: monitorati fiumi e laghi. Si contano i danni

Milano, 3 novembre 2023 – Dopo ore di pioggia in Lombardia il meteo va migliorando: la situazione è comunque monitorata in tutto il territorio. Osservati speciali, in particolare, sono i fiumi del Bresciano dopo che ieri, in tarda serata, il Chiese è esondato in più punti, invadendo le strade fra Vobarno e Gavardo. Occhio anche al lago di Como, su entrambe le rive, e all’Adda nel Lecchese con livelli record.

Guardia alta anche sul Seveso: a Milano la pioggia si è fatta più intensa nel corso della notte ma in tarda mattinata è spuntato il sole. Attenzioni puntate sui quartieri di Niguarda e Isola, i più a rischio nel caso di ingrossamento del torrente sotterraneo.

In Lombardia al momento la situazione è comunque più tranquilla che in altre zone d'Italia come Toscana , Veneto , Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna.

Le aree con allerta (idrogeologiche ed idrauliche) arancione interessano la Valtellina, il Lario e le Prealpi occidentali, le Orobie bergamasche, la Valcamonica, i laghi e le Prealpi orientali, la pianura centrale e l'alta pianura orientale. Allerta gialla sul nodo di Milano.

Le news in diretta