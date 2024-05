Maltempo, Molgora e Trobbia sorvegliati speciali e traffico paralizzato in Martesana

Rotonde da guadare, strade e parcheggi allagati, fiume Adda e corsi d'acqua sorvegliati speciali, anche in zona Martesana si fanno i conti con la forte pioggia. Monitorano i livelli dei corsi d'acqua volontari di Protezione Civile e, per quanto riguarda Molgora e Trobbia, torrenti negli anni passati record di esondazione, anche le squadre del consorzio del Canale Villoresi.

Torrente Molgora, gli uomini della Protezione Civile vigilano sul corso d'acqua ritenuto a rischio

“Non vengono segnalate situazioni emergenziali - così lo staff consortile - ma certamente la situazione è sotto strettissima osservazione". Come per quella più grande del Seveso, è in funzione da ore la vasca di laminazione del Trobbia a Inzago, a sua volta monitorata costantemente dai tecnici: nell'ultimo anno ha avuto un ruolo prezioso nell'arginare il rischio allagamenti in concomitanza con le alluvioni e sarà presto integrata da altri impianti in zone limitrofe. In area Bellinzago e Gessate sono invece in stand by i lavori di ripristino del letto del naviglio Martesana, dove era stata riscontrata una fessurazione nel letto nei giorni scorsi: riprenderanno dopo le perturbazioni di questi giorni. Altre notizie di disagi e interventi arrivano dai Comuni.

A Melzo la Protezione civile guarda a vista il Molgora, a rischio esondazione nella zona nord della città. A Liscate il sindaco Lorenzo Fucci invita la popolazione a non uscire se non per necessità: "La seconda ondata di pioggia sta rendendo la situazione molto critica. La rotonda di ingresso a sud del paese è inaccessibile per l'esondazione di un canale, e alcune vie risultano particolarmente in sofferenza:; fra queste via don Sturzo, via don Bosco, via don Milani, Cascine san Pietro e varie aree industriali, per difficoltà di scarico dei tombini. Tutta la macchina comunale è in servizio, dagli uffici alla polizia locale alla protezione civile". Ore di lavoro anche per gli allevatori delle tante aziende zootecniche della zona Martesana sud, impegnati a mettere in sicurezza stalle e animali, "la vera piena dei torrenti - spiega uno di essi - potrebbe arrivare anche nel giro di qualche ora". Il traffico è paralizzato su tutte le strade principali della zona, a causa dell'acqua fuoruscita dai tombini.