Sesto, biciclette e monopattini . Parte il bike-sharing per tre anni

Dopo anni di tentativi, anche Sesto San Giovanni avrà il suo bike sharing, per cercare di fornire alternative ai mezzi privati e soprattutto alle auto e alleggerire il traffico. Sono stati due gli operatori del settore che si sono presentati all’avviso pubblico lanciato dal Comune nei mesi scorsi. L’Amministrazione, infatti, aveva aperto una call per l’attivazione, in via sperimentale, di un servizio di mobility sharing di monopattini ed e-bike a propulsione prevalentemente elettrica con sistema di "station based" sul territorio per la durata di 36 mesi. Due le manifestazioni d’interesse che sono arrivate sul tavolo e che sono state giudicate ammissibili dalla commissione tecnica: emTransit s.r.l e Lime Technology s.r.l., entrambe società con sede a Milano.

Dopo la verifica da parte dei funzionari, l’Amministrazione ha autorizzato entrambe le società a svolgere il servizio di sharing di monopattini e e-bike per tre anni, a partire da quando i mezzi saranno installati nelle varie zone della città. Nelle intenzioni del Comune, è prevista una flotta massima complessiva pari a 350 unità di e-bike e 200 monopattini elettrici, che potranno essere noleggiati nelle station based sestesi. "In relazione alle esigenze di mobilità che dovessero registrarsi nel corso dei 24 mesi di autorizzazione nell’ambito dei monitoraggi previsti, è fatta salva la possibilità, da parte dell’Amministrazione, di disporre l’incremento fino al 50 per cento della flotta massima complessiva, per rispondere al soddisfacimento del fabbisogno di mobilità tramite sistemi in sharing", aveva definito il municipio nella manifestazione di interesse.

Quanto, invece, ai numeri minimi, durante la sperimentazione la flotta di monopattini elettrici dovrà essere costituita da un minimo di 50 unità, mentre per le e-bike dovrà essere costituita da un minimo di 100 unità. La gestione dei nuovi mezzi di mobilità dolce, per l’utente, avverrà tramite app, fornita dagli stessi gestori.