Maltempo in Lombardia, la pioggia non dà tregua: strade come fiumi, sottopassi allagati e smottamenti

Il maltempo che da ieri flagella la Lombardia sembra non voler concedere alcuna tregua. Stamattina l’intera regione si è svegliata sotto la pioggia battente: alberi caduti, piccoli smottamenti, strade come fiumi e sottopassi allagati. Scene che si ripetono un po’ ovunque e le previsioni meteo non lasciano ben sperare almeno fino a domani.

A causa delle forti piogge di stanotte, i livelli del Seveso si sono alzati e stamattina alle 6.30 è stata attivata la vasca di laminazione, che protegge i quartieri di Niguarda, Prato Centenaro e Isola. Ma a preoccupare maggiormente è il Lambro, che ha superato i 2,50 metri e ciò ha causato un 'rigurgito’ del corso d'acqua con fuoriuscite nel quartiere di Ponte Lambro, allagato. Sul posto sono state inviate squadre di MM, Protezione civile e Polizia Locale. Molti gli interventi dei vigili del fuoco fin dalle prime ore del mattino a Milano e provincia per il maltempo, soprattutto per la caduta di alberi e tetti pericolanti. Deviate anche alcune linee dei trasporti pubblici, tram e bus.

La pioggia caduta per l’intera notte nel Varesotto, ha causato piccoli smottamenti, come a Malnate, la caduta di alberi e allagamenti di sottopassi e cantine. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare questa mattina sono stati segnalati problemi sulla Provinciale 1 del lago tra Varese e Gavirate finita sott’acqua. Nella notte il livello del lago di Varese è cresciuto di quasi trenta centimetri in poche ore, superando abbondantemente il livello di piena.

A causa della forte pioggia in corso da ieri sera sul Lodigiano con oltre 10 centimetri d'acqua finora scaricati sul capoluogo, a Lodi si sono registrati smottamenti e allagamenti in diversi sottopassi pedonali. I vigili del fuoco, in particolare, sono tuttora al lavoro nella stazione ferroviaria cittadina per cercare di liberare dall'acqua l'unico tunnel pedonale attualmente disponibile per l'accesso ai binari. Chiamate al 115 sono arrivate anche per alberi caduti nel capoluogo. La situazione viene tenuta sotto controllo.

Distacco di pietre sulla Sp 63

Nel Lecchese a causa della forte pioggia si è verificato un distacco di pietre in più punti sulla Sp 63 di Morterone. La Sp 63 è l'unica strada di accesso al paese più piccolo d'Italia. Sono in corso verifiche ma la provinciale al momento è aperta. Rallentamenti sulla Statale 36, che in alcuni punti presenta allagamenti e ampie pozze. I disagi maggiori il maltempo li ha creati sulla linea ferroviaria Sondrio-Lecco dove si registrano parecchie cancellazioni per problemi all’infrastruttura, con ripercussioni anche sulle linee locali Colico-Lecco e Lecco-Milano via Carnate.

Anche Bergamo si sveglia sotto una pioggia battente, con strade allagate e traffico in tilt. Occhi puntati sui territori più fragili della provincia, dove potrebbero registrarsi smottamenti a causa dell’enorme quantità di acqua caduta nelle ultime ore. Decine le chiamate ai vigili del fuoco.