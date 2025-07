Scuole colabrodo e infiltrazioni: "Piano di riqualificazione urgente"

La materna Bigatti ha molte infiltrazioni, umidità di risalita, impermeabilizzazioni da rifare e pluviali che si staccano. Problemi agli impianti di riscaldamento insistono in diversi plessi e a Natale si è cercato di fare degli interventi urgenti. "In generale le scuole del territorio necessitano di uno sguardo approfondito e di un progetto complessivo di riqualificazione", ha ammesso l’assessora ai Lavori pubblici Lidia Arduino. Eppure, a oggi, un vero piano scuole ancora non c’è. "Saranno necessari degli affidamenti per elaborare un programma, anche per le strade e gli impianti sportivi. In questi tre ambiti è necessario creare dei quadri di riferimento per definire le priorità degli interventi. Si sta cercando anche di razionalizzare il tema delle manutenzioni: ordinarie e straordinarie, ricercando, in mancanza di risorse umane, soggetti ai quale affidare la cura delle opere pubbliche, per poter dare risposte rapide alle nume rose richieste". Scuole colabrodo, ma non solo. Sull’edificio Erp di via Pedretti si sta affidando una perizia complessiva per capire quali dovranno essere i lavori. Il centro anziani di via Alemanni presenta infiltrazioni dalla copertura, che sono state temporaneamente tamponate "in attesa di una progettazione più accurata".

Anche la biblioteca subisce infiltrazioni dalla copertura, mentre il sottotetto risulta insalubre per la permanenza di piccioni. Manca un impianto di climatizzazione ma soprattutto l’ascensore, che era stato previsto da un precedente bilancio partecipato, non è mai stato realizzato. Pure in municipio gli archivi comunali sono spesso allagati. Così, restano le scuole Fermi e Marconi, che erano già in lavorazione, l’approvazione del progetto del rifacimento della copertura della scuola Anna Frank, con le opere in fase di affidamento, e un progetto per la scuola dell’infanzia Montessori perché, anche qui, la situazione del tetto non era più rimandabile. La.La.