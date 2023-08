Maltempo, oggi allerta arancione per rischio temporali a Milano: chiude anche l’idroscalo

Milano, 4 agosto 2023 – Dopo la chiusura, oggi a Milano, di parchi, aree verdi, cimiteri e dei mercati all’aperto sotto gli alberi (Crema, Canaletto, Pagano e Pistoia) anche l’idroscalo sarà off limits a partire dalle 13, per l’allerta maltempo. Lo ha annunciato stamani, con una nota, la Città metropolitana, ente gestore della struttura. "Alla luce dell'allerta meteo prevista per il pomeriggio di oggi, alle ore 13, in conformità anche con quanto disposto negli altri parchi milanesi, a titolo precauzionale, il Parco Idroscalo verrà chiuso. Resta inteso che in caso di ritorno a condizione di normalità si potrà riaprire in serata".

Oggi è il giorno del ciclone Circe, che in Lombardia e a Milano, secondo le previsioni meteo potrebbe scatenare violente precipitazioni, raffiche di vento e grandinate. Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato un’allerta arancione (rischio moderato) a partire dalle prime ore di stamattina, per rischio temporali. Milano non si è ancora ripresa dai danni del precedente nubifragio, che ha abbattuto 5mila alberi in città, scoperchiato tetti di case e scuole e atterrato la linea aerea di Atm, che già si prepara a fare i conti con l’arrivo di nuovi violenti temporali e raffiche di vento.

Ma a preoccupare maggiormente è la possibile formazione di “supercelle temporalesche” che, secondo i meteorologi, sono in grado di scatenare violente grandinate e venti improvvisi di discesa (downburst) responsabili dei tetti scoperchiati e degli alberi sradicati nelle ultime precipitazioni. Le pianure e l’area pedemontana della Lombardia, dove avviene il contatto tra l’aria fredda in arrivo dal Nord Europea e quella infuocata nelle precedenti settimane dall’anticiclone africano, sarebbero infatti maggiormente a rischio formazione supercelle.