Maltempo Milano, domani dalle 15 la tempesta perfetta: pioggia e brusco calo delle temperature

Milano, 3 agosto 2023 – Ancora poche ore e si scatenerà la tempesta perfetta, col crollo verticale delle temperature. Oggi, nonostante il cielo parzialmente nuovoloso, infatti, verrà superata la soglia di 30 gradi (il picco è di 31,6 gradi tra le 16 e ile 17 e comunque in serata si manterrà sui 25 gradi). Dato che l’umidità non supera i 35-40% la temperatura percepita è analoga a quella registrata dalle colonnine di mercurio.

Da domani, invece, annunciano i meteorologi, si registrerà bruscamente un calo delle temperature e si arriverà a toccare il limite massimo in cui, in casa, in pieno inverno, è possibile tenere accesi i caloriferi: 19 gradi.

Allerta da domani alle ore 15

Il momento critico sarà a partire dalle ore 15 di domani, venerdì 4 agosto 2023, quando è previsto (la probabilità è del 98%) l’arrivo di un forte temporale, con la caduta di 15 millimetri di pioggia in un paio d’ore al massimo. Lo stato è quindi di allerta, dati i danni di milioni di euro registrati nella sola Milano, ma anche in altre parti della Lombardia, solo pochi giorni fa, con alberi crollati, tetti devastati, auto danneggiate.

Il fenomeno a carattere temporalesco comporterà un brusco calo delle temperature che scenderanno subito di 5 o 6 gradi, attestandosi verso le 21 sui 18,5 gradi rispetto al picco di giornata dei 24 gradi fino all’arrivo del temporale.

La temperatura di domani 4 agosto 2023

Interessata l’intera Lombardia

Ciò è determinato anche dal fatto che il tempo instabile prenderà avvio sin dal mattino con precipitazioni su Alpi e settori occidentali della regione. E questo comincerà a far abbassare le temperature anche se si alzerà l’umidità. Tra pomeriggio e sera i fenomeni interesseranno un pò tutti i settori della Regione Lombardia diventando localmente anche intensi e a carattere di temporale. Il tempo migliorerà poi in nottata e le temperature a partire già da sabato dovrebbero risalire, grazie alle condizioni meteorologiche previste nel week-end, senza fenomeni particolarmente intensi.

Possibilità di grandinate

“Una intensa perturbazione di stampo prettamente autunnale interesserà l’Europa portando pioggia, venti forti e tracollo termico – afferma 3bmeteo.com -. La sua coda però raggiungerà anche l’Italia. La perturbazione sarà accompagnata e seguita da aria decisamente più fresca, con temperature in calo anche di oltre 8-10°C su gran parte del Mediterraneo centrale entro il weekend. Proprio questi marcati contrasti termici con l’aria calda e umida preesistente, potranno creare i presupposti per fenomeni localmente violenti accompagnati da grandine grossa, nubifragi e colpi di vento non solo al Nord ma questa volta anche al Centrosud. C’è però una buona notizia che riguarda la domenica: ad oggi dovrebbe essere in larga parte soleggiata ovunque con clima decisamente gradevole, anche se a tratti ventilato per residui venti di Maestrale e Tramontana specie al Sud.”