Nubifragi, 805 milioni di danni Bertolaso sferza Salvini in Giunta E La Russa: il governo faccia presto

di Giambattista Anastasio

Guido Bertolaso, ieri mattina, durante la riunione della Giunta regionale, non ci ha girato intorno: ha rivolto un invito esplicito ai suoi colleghi e ha poi fatto nomi e cognomi. Anzi: un nome e un cognome preciso. Nel dettaglio, l’assessore regionale al Welfare ha espresso la sua insoddisfazione sui tempi di reazione del Governo di fronte alle centinaia di milioni di euro di danni provocati in Lombardia dai nubifragi di luglio. Bertolaso si aspettava, evidentemente, una reazione più rapida e ieri, in Giunta, non lo ha nascosto. Come conferma più d’uno, l’assessore ha prima espresso il suo malcontento nei confronti del Governo poi ha invitato i colleghi di Giunta a sollecitare i leader nazionali dei rispettivi partiti per ottenere un’accelerata e, infine, ha fatto il nome e il cognome di un ministro e di un leader in particolare: Matteo Salvini, titolare del dicastero a Infrastrutture e Trasporti nonché segretario federale della Lega. È da lui che Bertolaso si aspettava concretezza alla luce, forse, dell’impegno manifestato dal ministro su social e territorio più che dal punto di vista delle deleghe ministeriali. Il punto sono i soldi: servono fondi del Governo perché Regione ristori al meglio chi ha avuto danni.

Palazzo Lombardia ha già chiesto a Palazzo Chigi il riconoscimento dello stato d’emergenza. E quando lo ha chiesto la stima dei danni veleggiava verso i 100 milioni di euro. Ora il conto è otto volte più salato: oltre 800 milioni. Una cifra destinata a crescere perché manca il bollettino definitivo dei danni patiti a Milano. A rendere nota la somma è stato, ieri pomeriggio, Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza. E la nota diramata dal capodelegazione di Fratelli d’Italia in Giunta suona pure come una conferma del malumore che alberga a Palazzo Lombardia sul tema maltempo. "Le segnalazioni di danni giunte alla Protezione civile di Regione Lombardia hanno già superato gli 800 milioni di euro – fa sapere La Russa nella nota –. Un dato importante che è destinato ad aumentare poiché devono ancora arrivare le schede del Comune di Milano e di altri Comuni. Ad oggi si sono raggiunti gli 805, 4 milioni di euro a fronte di 339 schede inviate alla Regione da 287 Comuni su 1.504, di cui oltre 200 milioni per danni al comparto pubblico e oltre 604 milioni per privati e attività produttive". Da qui una sottolineatura eloquente: "Di fronte ad una situazione così complessa Regione Lombardia sta facendo la sua parte, considerato che la Protezione Civile è una materia a legislazione concorrente e non di esclusiva competenza regionale. Ora tocca al Governo che, mi auguro, interverrà con tempestività adottando i relativi provvedimenti e stanziando le risorse necessarie nel più breve tempo possibile, così come ha fatto per l’emergenza in Emilia-Romagna. È indispensabile l’urgenza degli interventi onde evitare conseguenze ulteriori sull’economia. Senza considerare le famiglie che si sono trovate con abitazioni inagibili e sono state sfollate".