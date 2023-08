Maltempo, il forte vento abbatte un albero a Luino: strada chiusa e palo dell’illuminazione caduto

Luino, 4 agosto 2023 – La perturbazione annunciata nella tarda serata di ieri ha colpito il nord del varesotto, i danni causati soprattutto dal forte vento. A Luino oggi alle 4,30 un albero di grosse dimensioni, un pino marittimo, è caduto in via Sbarra, fortunatamente in quel momento non transitava nessuno.

Bloccata dalla pianta, che ha colpito anche un palo dell’illuminazione, la strada che collega il centro di Luino a Fornasette e altri paesi limitrofi. Alle 7,30 risulta ancora chiusa. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Luino, che stanno operando per rimuovere l’albero e mettere in sicurezza l’area, i carabinieri della Stazione di Luino e gli agenti della Polizia locale.

A Luino il 26 giugno scorso la caduta di un grosso ramo di ippocastano davanti alla chiesa di San Pietro in Campagna aveva ferito 8 persone, sull’incidente la Procura ha aperto un fascicolo, due tecnici comunali sono indagati, nei giorni scorsi sono cominciati i rilievi sul tronco da parte dei periti che dovranno fare chiarezza sulle cause del distacco del pesante ramo.