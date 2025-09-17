Milano solo da bere?

Andrea Morleo
Milano solo da bere?
Milano
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Violentata per mesi Morto nel vignetoLeoncavalloInfortuni sul lavoroRegionali LombardiaGite in montagna
Acquista il giornale
CronacaL’ex hammam diventerà “Casa Lilt“. Un poliambulatorio entro il 2027
17 set 2025
MARIANNA VAZZANA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Milano
  3. Cronaca
  4. L’ex hammam diventerà “Casa Lilt“. Un poliambulatorio entro il 2027

L’ex hammam diventerà “Casa Lilt“. Un poliambulatorio entro il 2027

Nuova vita per l’ex Casa dell’Acqua di Crescenzago: l’immobile di via Civitavecchia 110 dismesso da 13 anni diventerà un poliambulatorio...

Nuova vita per l’ex Casa dell’Acqua di Crescenzago: l’immobile di via Civitavecchia 110 dismesso da 13 anni diventerà un poliambulatorio...

Nuova vita per l’ex Casa dell’Acqua di Crescenzago: l’immobile di via Civitavecchia 110 dismesso da 13 anni diventerà un poliambulatorio...

Per approfondire:

Nuova vita per l’ex Casa dell’Acqua di Crescenzago: l’immobile di via Civitavecchia 110 dismesso da 13 anni diventerà un poliambulatorio oncologico e centro di promozione della prevenzione. Lilt Milano, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, si è aggiudicata il diritto di superficie dell’immobile comunale per i prossimi 50 anni, con l’intento di trasformare i 1.350 metri quadri della struttura in un polo sanitario all’avanguardia, accessibile e sostenibile, capace di integrare diagnosi precoce, percorsi riabilitativi e cultura della salute.

Il progetto, distribuito su tre piani, comprenderà accoglienza e accettazione, sale d’attesa, studi medici, centro anti-fumo, centro prelievi, sale per la diagnostica per immagini di primo e secondo livello e per le procedure endoscopiche.

La struttura sarà arricchita da spazi per il benessere dei pazienti e della comunità: patio verde, terrazza attrezzata, palestra, bar e sala conferenze per 50 partecipanti. A regime, si stima che il centro possa assistere ogni anno 47mila utenti per un totale di 85mila prestazioni sanitarie, seguire 5mila pazienti oncologici e coinvolgere 4mila persone nelle sue proposte culturali. Questo luogo "si trasformerà in un luogo di cura, aiuto e speranza", dichiara Emmanuel Conte, assessore al Bilancio, Demanio e Piano straordinario Casa.

L’iter è avviato. L’inizio dei lavori è previsto per i primi mesi del 2026 e l’inaugurazione l’anno successivo. L’investimento per dare vita a Casa Lilt è di circa 8 milioni di euro. Per raggiungere questo traguardo, l’associazione lancia un appello alla generosità di grandi e piccoli sostenitori.

Red.Mi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TumoreSanità