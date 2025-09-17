Milano consegna gli Ambrogini d’oro ai Maestri del Lavoro: tutti i 19 premiati

Sono ben 19 gli Ambrogini d’oro consegnati oggi a palazzo Marino a Maestri e Maestre del Lavoro milanesi, che hanno ottenuto il titolo nel 2024 e 2025. Gli Ambrogini sono un simbolo di riconoscenza verso chi si distingue per meriti sociali e professionali. Oltre all’Ambrogino d’oro conferito ogni anno in occasione della festa di Sant’Ambrogio, a dicembre, il Comune assegna gli Ambrogini anche a coloro che hanno ottenuto la Stella al Merito del Lavoro, istituita nel 1923 e conferita con decreto del Presidente della Repubblica a lavoratori e lavoratrici che abbiano compiuto almeno cinquant’anni di età e svolto venticinque anni di attività continuativa, distinguendosi per perizia, dedizione e condotta morale.

Ambrogino, Stelle al Merito del Lavoro 2024: i Maestri premiati

Sono stati insigniti della Stella al Merito del Lavoro per il 2024 Roberto Bagnaschino (Sambonet Paderno Industrie S.p.A.), Maurizio Brasier (Leonardo S.p.A.), Luca Cesati (IBM Italia Servizi finanziari S.r.l.), Amerigo Del Buono (ATM Azienda Trasporti Milanesi S.p.A.), Anna Germana Dentone (S.E.A. Esercizi Aeroportuali S.p.A.), Daniele Messina (Poste Italiane S.p.A.), Elena Montafia (ATM Azienda Trasporti Milanesi S.p.A.), Erminia Nicoletti (IBM Italia S.p.A.), Angelo Giuseppe Vezzuli (EKW Italia S.r.l.), Luigi Zavattaro (Bracco Imaging S.p.A.).

Ambrogino, le Stelle al Merito del 2025: i Maestri premiati

Nel 2025 i premiati sono: Gianvittorio Abbondanza (IBM Italia S.p.A.), Gianluca Carlo Fossati (Italfarmaco S.p.A.), Paola Roberta Nella Longhi (Exprivia S.p.A.), Alessandro Mentegari (A2A Ambiente S.p.A.), Gloria Molendi (Exprivia S.p.A.), Umberto Polimene (Mars Italia S.p.A.), Nicola Rettura (ATM Azienda Trasporti Milanese S.p.A.), Costanza Sbaraglia (A2A S.p.A.), Giuseppe Andrea Zappa (IMS Micronizzazioni S.r.l.).

“Gratitudine della città”

“Siamo orgogliosi che il Comune di Milano riservi ogni anno un’attenzione speciale a chi, per oltre un quarto di secolo, ha saputo distinguersi per merito, innovazione e dedizione, fino a diventare punto di riferimento per colleghe e colleghi più giovani – spiega l’assessora allo Sviluppo economico e Politiche del Lavoro Alessia Cappello –. I Maestri sono infatti un esempio per i giovani, a cui oggi serve qualità del lavoro, orientamento, formazione continua, tutele e percorsi chiari di crescita. L’Ambrogino d’Oro che oggi conferiamo ai Maestre e Maestri è dunque il segno tangibile della gratitudine della città verso chi ha incarnato, nel tempo, la passione per il mestiere, la competenza e l’impegno responsabile”.

Stella al Merito del Lavoro: la storia

La Stella, conferita con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del Lavoro, testimonia requisiti esigenti, almeno 50 anni di età e 25 anni di attività continuative, oltre a meriti professionali e morali riconosciuti dall’intera comunità nazionale. Un riconoscimento che ha una storia molto lunga: la decorazione della ‘Stella al merito del lavoro’ è stata istituita, infatti, con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167. Ed è concessa “ai lavoratori dipendenti da imprese pubbliche o private, anche se soci di imprese cooperative, nonché da aziende o stabilimenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti pubblici, che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, di laboriosità e di buona condotta morale. La decorazione comporta il titolo di ‘Maestro del Lavoro”.