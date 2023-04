Julia Ituma, folla ai funerali della pallavolista. Delpini: “Morte enigma incomprensibile”

Una piccola folla si è radunata fin dalle prime ore del mattino davanti alla chiesa San Filippo Neri a Milano, per l’addio a Julia Ituma, la campionessa 18enne della Igor Volley morta tragicamente a Istanbul nella notte tra il 12 e il 13 aprile scorsi. Il feretro di Julia è arrivato 15 minuti prima dell'inizio della celebrazione. La bara di legno chiaro, coperta da un grande cuscino di rose bianche, è stata portata in chiesa, seguita dei parenti più stretti. Al suo ingresso un grande applauso, qualche lacrima e tanta compostezza. Molte le corone di fiori sul sagrato: quella degli Amici del club della mamma, della Igor Volley, della Aspria Harbour club, della Lega Pallavolo serie A femminile. Oltre che del condominio della famiglia di Julia.

Arrivato anche il ministro dello sport Andrea Abodi, accompagnato dal presidente della Lega Volley Mauro Fabris e dal sindaco di Novara Alessandro Canelli. A celebrare le esequie il parroco, don Ivan Bellini insieme a don Fabio Carcano, il sacerdote di Santa Maria del buon consiglio, cioè della parrocchia della Bovisa, il quartiere dove Julia è cresciuta e dove ancora vive la famiglia.

Delpini: “Morte Julia è incomprensibile”

Un messaggio dell'arcivescovo da Milano, Mario Delpini, è stato letto all’inizio della celebrazione. Il vescovo parla di "enigma incomprensibile della morte" davanti al quale tutti stanno vivendo "un momento di strazio. Si affollano - scrive Delpini - tante domande, perché la vita non ha mantenuto la sua promessa di felicità".

Presenti in chiesa le compagne di squadre di Julia e le delegazioni di varie realtà pallavolistiche, dal Vero Volley (per cui gioca la sorella Vanessa, nella società satellite del Viscontini), alle atlete del Club Italia, dove Julia aveva giocato prima di arrivare alla Igor, e c'è anche una delegazione di Chieri, le ragazze del settore giovanile di Monza. Le compagne di Julia sono arrivate molto presto stamani, con il il pullman sociale della Igor Volley, sono entrate in chiesa alla spicciolata, occhi bassi, espressioni dolenti. Dopo di loro lo staff tecnico con l'allenatore Stefano Lavarini e i suoi collaboratori. C'è anche suor Giovanna Saporiti, la presidente della società. Enrico Marchioni, il direttore generale è rimasto in Turchia fino all'ultimo, ad attendere la fine dell'autopsia.

L’amica d’infanzia: “Era un esempio”

Amici e parenti della comunità nigeriana, le giovani atlete della Polisportiva San Filippo Neri, in tanti hanno voluto rendere omaggio alla giovane stella del volley. Fuori dalla chiesa, in lacrime, Aurora Cannone, amica d'infanzia di Julia che con lei aveva condiviso l'esperienza dell'oratorio e della Polisportiva. "Ho il cuore spezzato, non riesco a crederci. Non ci sentivamo da qualche tempo, ma ho tantissimi ricordi con lei. Già da piccola era fortissima. I ricordi - dice con la voce rotta dall'emozione - sono dentro. Ma basta arrivare qui perché tutto esca fuori. Lei era grande, potente, fin da quando eravamo adolescenti. Julia era un esempio".