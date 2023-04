Julia Ituma, domani a Milano l’addio nella chiesa di San Filippo Neri: “Niente foto e video”

Milano, 17 aprile 2023 – Un addio ma anche un incoraggiamento a genitori ed amici ad andare avanti ad aprire il cuore alla speranza. Questo il messaggio nell’omelia di domani al funerale di Julia Ituma, la pallavolista di 18 anni della Igor di Novara precipitata dall'albergo dove si trovava con la squadra ad Istanbul e morta lo scorso 13 aprile. La cerimonia si terrà alle 11 a Milano, nella chiesa San Filippo Neri a Milano, dove la ragazza era cresciuta sportivamente.

L’omelia del parroco

A celebrarlo il parroco, don Ivan Bellini insieme a don Fabio Carcano, il sacerdote di Santa Maria del buon consiglio, cioè della parrocchia della Bovisa, il quartiere dove Julia è cresciuta e dove ancora vive la famiglia. Al momento non sono previsti interventi alla fine della messa né di amici di Titu, come veniva chiamata Ituma da chi le voleva bene, né dalla famiglia.

"Ho parlato a lungo con la mamma – ha spiegato il parroco – per sostenerla un po' e per sostenerci. Nell'omelia cercherò di aprire il cuore alla speranza, perché questo è il senso del funerale cristiano, cercherò di trovare le ragioni per incoraggiare ad andare avanti per onorare la memoria e la presenza di Julia. La famiglia mi ha proprio chiesto un momento di apertura alla speranza, un invito ai giovani a vivere in questo modo".

Julia Ituma insieme all'amica Virginia Adriano

Niente foto o video al funerale

La parrocchia ha scritto in un lungo post pubblicato su Facebook che “durante il funerale non saranno ammessi all’interno della chiesa riprese video o fotografiche, né pubbliche, né personali, proprio per garantire il necessario clima di raccoglimento”. Inoltre, “è bene che le delegazioni ufficiali sportive, le personalità politiche o i gruppi che volessero partecipare alla celebrazione, avvisino della loro presenza così da riservare, come è giusto, dei posti all’interno della chiesa che non è grandissima: è possibile farlo con una mail alla parrocchia: [email protected]”.

In ogni caso, ha scritto sapere il parroco, “a celebrazione sarà audio-trasmessa anche sul sagrato della chiesa di san Filippo Neri così da dare la possibilità di ascoltare la liturgia e gli interventi. L'omelia del parroco sarà disponibile sul sito della parrocchia e sui canali social della parrocchia appena dopo la celebrazione”.

Il messaggio di Virginia Adriano

Intanto continuano i messaggi d’affetto sui social per Tito. Tra gli ultimi quello di Virginia Adriano, pallavolista del Club Italia ed ex compagna di squadra di Julia. "Mi manchi – ha scritto su Instagram – e vorrei averti stretto più forte l’ultima volta che ti ho abbracciata. Vorrei che fosse meno lontana. L’ultima volta che ti ho abbracciata. Vorrei poterla ricordare quando chiudo gli occhi e ti penso. L’ultima volta che ti ho stretta tra le mie braccia. La vorrei ricordare. Nitida come ricordo i tuoi occhi e il colore della tua pelle. Come ricordo il tuo profumo”.

"Mi piaceva tanto sentire il tuo profumo. Quando mi abbracciavi. Perché anche se non era una cosa tua. Anche tu mi abbracciavi. Non so se ti piacesse. Se tu abbia mai voluto farlo. Ora non lo so. Non lo so più. Se ti conosco. Forse non l’ho mai fatto abbastanza. Non ti ho mai conosciuta abbastanza. Non ti ho mai ascoltata abbastanza. Non ti ho mai capita abbastanza”.

E ancora. “Credo che dirti più spesso che mi mancavi fosse la cosa migliore. La cosa giusta da fare. La cosa che non ho fatto abbastanza. Ho sbagliato. Piangerò quando ti rivedrò. Ma ora sorrido. Perché so che sei felice. Lì sei felice. Perché qui non lo eri. E hai preferito andare lì. Ma se lì sei felice abbastanza, allora va bene così. Se lì sei felice e sorridi. Allora sorrido anche io qui. E mi ricordo di te quando qui sorridevi anche tu. Ti amo. Tua, Neve".