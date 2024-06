Incidente a Inzago: uomo di 47 anni travolto e ucciso da un furgone

Inzago (Milano), 11 giugno 2024 - Un uomo di 47 anni è morto questa mattina poco dopo le 6.30 travolto da un furgone bianco in viale Filiberto a Inzago, in provincia di Milano.

Alla guida dell’auto vi sarebbe stata una donna, rimasta leggermente ferita. Per i soccorritori del 118 arrivati sul posto sul posto con un'ambulanza e un'auto medica, non c’è stato nulla da fare hanno dovuto per constatare il decesso dell’uomo. A ricostruire la dinamica dell’ennesima tragedia della strada saranno i carabinieri.

I precedenti

E questa la quarta vittima della strada in poche ore a Milano e provincia. Questa notte sono morti un uomo di 40 anni e una donna di 31sbalzati dal loro scooter in via Novara dopo aver centrato violentemente uno spartitraffico. Una tragedia a neppure 24 ore dall'investimento letale di via Camaldoli a Ponte Lambro, costato la vita al rider pakistano di 34 anni Adnan Qasim.