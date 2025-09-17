Milano solo da bere?

Andrea Morleo
Milano solo da bere?
Milano
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Violentata per mesi Morto nel vignetoLeoncavalloInfortuni sul lavoroRegionali LombardiaGite in montagna
Acquista il giornale
CronacaVa al concerto “trap“ e sfila 19 collane d’oro
17 set 2025
ROBERTA RAMPINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Milano
  3. Cronaca
  4. Va al concerto “trap“ e sfila 19 collane d’oro

Va al concerto “trap“ e sfila 19 collane d’oro

Rho, denunciato ventenne. La razzìa durante il live . di Sfera Ebbasta e Shiva. Recuperata la refurtiva.

Sul palco del “Milano Fiera live“ si sono esibiti Sfera Ebbasta e Shiva Tre spettatori hanno denunciato un furto subìto e da lì sono scattate le indagini

Sul palco del “Milano Fiera live“ si sono esibiti Sfera Ebbasta e Shiva Tre spettatori hanno denunciato un furto subìto e da lì sono scattate le indagini

Per approfondire:

Tutt’altro che interessato alla musica di Sfera Ebbasta e Shiva: era andato al concerto per un altro motivo. In poche ore ha sfilato e strappato 19 collane in oro ad altrettanti spettatori, ma è stato fermato dagli agenti del Commissariato di Rho-Pero. A finire nei guai un 20enne italiano denunciato in stato di libertà per furto con strappo e per ricettazione.

È successo sabato scorso, gli agenti del commissariato rhodense insieme ai poliziotti della locale Squadra Mobile di Milano, nel corso del servizio predisposto in occasione del concerto dei due rapper italiani nell’area concerti di Fiera Milano Rho, in Largo delle Nazioni, hanno fermato il giovane che è stato trovato in possesso di 19 collane in oro di vario peso e foggia, rubate poco prima a giovani che stavano assistendo alla serata.

A far scattare i controlli sono state le denunce di tre vittime. Alla fine del concerto, appena si sono accorti del furto della collana che portavano al collo hanno sporto querela. A loro le collane sono state subito restituite, le rimanenti 16 collane sono state sequestrate.

Per facilitare l’individuazione dei beni sequestrati da parte delle vittime nei prossimi giorni, gli oggetti potranno essere visionati accedendo sul sito della Questura di Milano, nella sezione bacheca oggetti rinvenuti al seguente link: http://questure.poliziadistato.it/servizio/oggettirubati.

Roberta Rampini

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

FurtoPolizia di Stato