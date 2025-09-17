Festa dello sport attività gratuite aperte a tutti

Una città che si mette in movimento, insieme. È questo lo spirito che animerà la Festa dello sport 2025, in programma domenica dalle ore 15 alle ore 18 presso gli spazi esterni di Cascina Grande, in via Togliatti.

Un appuntamento dedicato all’attività fisica, alla promozione del benessere e alla valorizzazione dello sport come strumento di inclusione e coesione sociale.

L’iniziativa, promossa e organizzata dall’amministrazione comunale e Ama Sport, coinvolgerà le associazioni sportive del territorio, protagoniste della giornata con dimostrazioni pratiche, attività gratuite e momenti di incontro aperti a tutte le fasce d’età.

Sarà l’occasione per conoscere l’offerta sportiva locale e le attività previste per la stagione 2025–2026. L’edizione di quest’anno della Festa dello Sport rientra tra le iniziative sostenute da Italia dei Giochi, il progetto ideato dalla Fondazione Milano Cortina 2026, in collaborazione con Coni e Cip, per promuovere la cultura sportiva in vista dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali.

"Con questo evento vogliamo valorizzare l’impegno quotidiano delle associazioni sportive locali e offrire un’occasione di incontro, partecipazione e crescita collettiva" - ha dichiarato il sindaco Mattia Ferretti -.

Mas.Sag.