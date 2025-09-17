Milano solo da bere?

Andrea Morleo
Milano solo da bere?
Milano
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Violentata per mesi Morto nel vignetoLeoncavalloInfortuni sul lavoroRegionali LombardiaGite in montagna
Acquista il giornale
CronacaFesta dello sport attività gratuite aperte a tutti
17 set 2025
REDAZIONE MILANO
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Milano
  3. Cronaca
  4. Festa dello sport attività gratuite aperte a tutti

Festa dello sport attività gratuite aperte a tutti

Una città che si mette in movimento, insieme. È questo lo spirito che animerà la Festa dello sport 2025,...

Una città che si mette in movimento, insieme. È questo lo spirito che animerà la Festa dello sport 2025,...

Una città che si mette in movimento, insieme. È questo lo spirito che animerà la Festa dello sport 2025,...

Per approfondire:

Una città che si mette in movimento, insieme. È questo lo spirito che animerà la Festa dello sport 2025, in programma domenica dalle ore 15 alle ore 18 presso gli spazi esterni di Cascina Grande, in via Togliatti.

Un appuntamento dedicato all’attività fisica, alla promozione del benessere e alla valorizzazione dello sport come strumento di inclusione e coesione sociale.

L’iniziativa, promossa e organizzata dall’amministrazione comunale e Ama Sport, coinvolgerà le associazioni sportive del territorio, protagoniste della giornata con dimostrazioni pratiche, attività gratuite e momenti di incontro aperti a tutte le fasce d’età.

Sarà l’occasione per conoscere l’offerta sportiva locale e le attività previste per la stagione 2025–2026. L’edizione di quest’anno della Festa dello Sport rientra tra le iniziative sostenute da Italia dei Giochi, il progetto ideato dalla Fondazione Milano Cortina 2026, in collaborazione con Coni e Cip, per promuovere la cultura sportiva in vista dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali.

"Con questo evento vogliamo valorizzare l’impegno quotidiano delle associazioni sportive locali e offrire un’occasione di incontro, partecipazione e crescita collettiva" - ha dichiarato il sindaco Mattia Ferretti -.

Mas.Sag.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Eventi