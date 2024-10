Intercettazione al The Club, si parla dello scontro che precede la spedizione punitiva. “Quello lo spingeva, l’altro gli ha dato uno schiaffo”. E Lucci racconta la rissa fra Fedez e Iovino

Milano, 5 ottobre 2024 – Ore 3.06 del 22 aprile, via Traiano. Un mini-van nero piomba all’incrocio con via Petitti e si ferma sulle strisce. Il primo a scendere è un uomo dal fisico esile, che si avvicina all’altro. Il primo è Fedez, rapper 34enne, la vittima designata Cristiano Iovino, personal trainer di 37 anni. Avanza verso Iovino, montando la guardia come un pugile e cercando di colpirlo, ma il preparatore atletico indietreggia, scartando a destra. Arriva un terzo uomo, imponente, che aggredisce Iovino. Poi eccone altri 5-6, in gruppo. Iovino viene spintonato e cade a terra, si scatena il “branco” sull’uomo a terra in balìa di calci e pugni. Fino a oggi esisteva il filmato dell’aggressione basato sulle telecamere. Il secondo tempo della lite nel privè della discoteca The Club di corso Garibaldi, pare originata da un apprezzamento di troppo nei confronti di una ragazza che era con Fedez. Ora, dall’inchiesta sulle curve criminali, spunta la ricostruzione fatta nel suo locale (e intercettata) da Luca Lucci, padrone indiscusso della Curva Sud, amico di Fedez.

Christian Rosiello, bodyguard di Fedez, trascinato fuori dal The Club di Milano

“Bloccavano Fedez e ha detto “ma perché devi fare così“ e tipo lo spingeva..ha detto “va inc. succede così“, gli fa “ma che c... vuoi“ e Fedez gli ha dato uno schiaffo. Christian (Rosiello, ndr) si è messo in mezzo l’ha messo subito a terra, mentre era a terra l’amico di questo qua gli ha dato una cinquina ..so che erano con un altro rapper, Taxi B (Michele Bellabene, ndr)... Poi non so per quale motivo questi qua hanno cominciato...”. E ancora: “Fedez voleva andare subito a parlare e Christian gli fa “guarda che questo qua non è che vuol parlare...“. Christian era sul lavoro con Taxi B e c’erano i buttafuori di Taxi B. Questo qua l’hanno spaccato...è normale sto lavorando che fai mi spingi? E pensare che Fedez questo qua l’ha fatto male, ha perso qualche dente, si è rotto qualcosa...niente”. E, dalle parole di Lucci, spunta Fabrizio Corona: “Oggi ha chiamato Corona... 4 scemi, ma poi dentro la discoteca...prima ha detto “lui lo sa di acchiapparmi solo un colpo in testa”. Negli atti dell’inchiesta della Mobile c’è anche quello che è successo due giorni dopo il raid: Fedez si è recato in Ferrari a casa di Lucci a Scanziorosciate per parlare dell’accaduto.