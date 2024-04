Inter, festa scudetto a Milano: orari, percorso e strade chiuse. Finale in piazza Duomo

Milano, 27 aprile 2024 – Milano è pronta a colorarsi di nerazzurro: domani, domenica 28 aprile, si terrà la festa scudetto dell'Inter. Dopo l’aritmetica vittoria del ventesimo titolo nel derby contro il Milan di lunedì 24 aprile e i festeggiamenti improvvisati in piazza Duomo,

La festa dell’Inter. Otto chilometri su due pullman da San Siro al Duomo

Il corteo nerazzurro si terrà domani, domenica 28 aprile, dopo la partita Inter-Torino a San Siro, il cui fischio di inizio è fissato per le ore 12.30. Al termine del match, dunque verso le 16 circa, avrà inizio la sfilata che prevede l'utilizzo di due pullman scoperti.

I due pullman scoperti dell’Inter – uno con a bordo giocatori e staff, l'altro con il resto del gruppo squadra – saranno impegnati in un percorso di 8 chilometri dallo stadio San Siro a piazza Duomo. Queste le vie interessate (e temporaneamente chiuse alla circolazione veicolare): piazzale dello Sport, via Caprili, piazzale Lotto, via Vigliani, viale Teodorico, piazza Firenze, corso Sempione, viale Melzi D’Eril, viale Byron, viale Elvezia, piazzale Biancamano, viale Crispi, piazza XXV Aprile, Bastioni di Porta Nuova, via Melchiorre Gioia e viale della Liberazione (con passaggio di fronte alla sede dell'Inter), viale Ferdinando di Savoia, piazza della Repubblica, via Turati, via Manzoni, piazza della Scala, via Santa Margherita, via Mengoni, e piazza Duomo.

La durata del tragitto - a passo d'uomo - dovrebbe aggirarsi intorno alle 4 o 5 ore con arrivo in piazza Duomo previsto non prima delle 21. Giunti davanti alla Cattedrale, i giocatori dell'Inter continueranno a festeggiare con i loro tifosi per tutta la sera: è infatti previsto che i calciatori e mister Inzaghi si affaccino dalla Terrazza Duomo 21, introdotti dallo speaker nerazzurro Mirko Mengozzi, per salutare i supporter in piazza e celebrare così la conquista della seconda stella.

“Per assicurare il sereno svolgimento della manifestazione sportiva e prevenire possibili turbative per l'ordine pubblico dovute all'eventuale abuso di bevande alcoliche”, il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, ha disposto il divieto della somministrazione e della vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché la vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine sia in forma fissa che ambulante (senza inibirne l'ordinario consumo con servizio al tavolo). Il divieto sarà in vigore nella giornata del 28 aprile, dalle 10 alle 18 nella zona di San Siro e dintorni, dalle 15 alle 21 nella zona Corso Sempione e Arco della Pace e dalle 16 del 28 aprile alle 3 del 29 aprile nella zona Centro (Piazza San Babila, Piazza Duomo, Piazza Cordusio, Largo Cairoli).

"Ho fatto un sogno", la canzone che Madame, Tananai e Rose Villain hanno composto in occasione del 20esimo scudetto vinto dall'Inter, è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming. Il brano è stato presentato anche sul sito ufficiale dei nerazzurri: "Sono giorni di gioia e di festa infinita per tutti i tifosi dell'Inter che ora potranno sentire e cantare la canzone che celebra la Seconda Stella”. Sul sito la canzone viene presentata come "un brano che enfatizza l'amore viscerale per l'Inter e il senso di appartenenza ai colori nerazzurri, che parla di Milano.