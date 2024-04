Festa Inter, due pullman scoperti da San Siro a piazza Duomo: percorso, orari e strade chiuse

Otto chilometri di percorso da San Siro a piazza Duomo per celebrare la seconda stella dell'Inter. Martedì mattina, il programma della festa, che andrà in scena domenica pomeriggio, è stato definito nel corso della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta a Palazzo Diotti dal prefetto Claudio Sgaraglia.

L'arrivo del pullman dell'Inter a San Siro lunedì in occasione del derby scudetto

Il programma Al termine della partita contro il Torino, con inizio alle 12.30 e fischio finale poco prima delle 14.30, i giocatori andranno negli spogliatoi e poi saliranno su due pullman scoperti per il corteo con i tifosi.

Il tragitto, con partenza alle 15.30 da piazzale dello Sport, prevede il passaggio in viale Caprili, piazzale Lotto, via Vigliani, viale Teodorico, piazza Firenze, corso Sempione, viale Melzi D'Eril, viale Byron, viale Elvezia, piazzale Biancamano, viale Crispi, piazza XXV Aprile, Bastioni di Porta Nuova, via Gioia, viale della Liberazione, viale Ferdinando di Savoia, piazza della Repubblica, via Turati, via Manzoni, piazza della Scala, via Santa Margherita, via Giuseppe Mengoni e piazza Duomo. Le strade saranno chiuse al traffico. Arrivo previsto a circa cinque ore dalla partenza, attorno alle 20.30. Poi i neo campioni d'Italia si affacceranno da Terrazza 21, sul lato sinistro della Galleria Vittorio Emanuele. Il piano sicurezza Gli autobus che ospiteranno Simone Inzaghi e compagnia saranno seguiti costantemente dalle forze dell'ordine, che monitoreranno la situazione da vicino per evitare pericolosi assembramenti e problemi di ordine pubblico. In campo anche gli agenti della polizia locale, che si occuperanno della gestione del traffico e dei blocchi volanti agli incroci per fermare la circolazione durante il passaggio dei pullman e farla riprendere subito dopo. Le facili previsioni della vigilia parlano di decine di migliaia di persone in strada.