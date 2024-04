Festa scudetto Inter domenica 28 aprile a Milano, stop alla vendita di alcolici: dove e gli orari del divieto

Milano – Domenica 28 aprile alle ore 12,30 a San Siro si disputerà Inter-Torino. Al termine della partita sono previsti i festeggiamenti dell'Inter per la vittoria dello scudetto, arrivata lunedì con la vittoria del derby contro il Milan. “Per assicurare il sereno svolgimento della manifestazione sportiva e prevenire possibili turbative per l'ordine pubblico dovute all'eventuale abuso di bevande alcoliche”, il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, ha disposto il divieto della somministrazione e della vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché la vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine sia in forma fissa che ambulante (senza inibirne l'ordinario consumo con servizio al tavolo).

Il divieto sarà in vigore nella giornata del 28 aprile, dalle ore 10 alle ore 18 nella zona di San Siro e dintorni,dalle ore 15 alle ore 21 nella zona Corso Sempione e Arco della Pacee dalle ore 16 del 28 aprile alle ore 3 del 29 aprile nella zona Centro (Piazza San Babila, Piazza Duomo, Piazza Cordusio, Largo Cairoli).