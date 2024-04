Festa scudetto Inter: Dimarco, Barella, Calhanoglu e Lautaro scatenati tra i tifosi / IL VIDEO

Una notte pazza di festa e di gioia. Neanche la pioggia ha fermato la voglia del popolo nerazzurro di celebrare la seconda stella. Poi, il fatto che sia arrivata proprio contro il Milan, ha resto tutto ancora più speciale per il mondo Inter. Calciatori compresi. Per tantissimi infatti si tratta del primo Scudetto. Chi invece c’era già nell’anno del tricolore di Conte aveva probabilmente voglia di condividere con la propria gente un successo che, durante in periodo Covid, non era stato possibile celebrare a dovere. Sull’account Instagram della Curva Nord, il settore più caldo del tifo neroblù, sono comparse storie in cui si vedono alcuni calciatori unirsi alla gioia e ai canti dei tifosi.

La festa dei calciatori dell'Inter tra i tifosi

A guidare la delegazione c’è ovviamente Federico Dimarco, milanese e interista dichiarato, con tanto di megafono a guidare i canti di un popolo in festa. Il terzino nerazzurro non è nuovo a queste scene. Già ai tempi del derby di Supercoppa (l’atto di apertura del filotto di sei stracittadine vinte dai nerazzurri) Federico per i suoi “istinti da ultras” aveva passato qualche ora di tensione (la Curva milanista non aveva preso di buon grado il coro di sfottò lanciato dall’esterno mancino appendendo uno striscione intimidatorio sotto casa del calciatore).

In prima fila, a godersi la festa e a cantare con i tifosi, anche Niccolò Barella, Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu.