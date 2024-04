Derby Milan-Inter: coreografie, tifo e vip in tribuna. La diretta dallo stadio

Milano, 22 aprile 2024 – Allo stadio Meazza di Milano (calcio d’iniziio ore 20.45) va in scena il derby numero 239 tra Milan e Inter (il numero 180 in serie A). L’Inter ha vinto gli ultimi cinque scontri contro i rossoneri. La partita di stasera è particolarmente importante per i nerazzurri: vincere significherebbe aggiudicarsi matematicamente lo scudetto. Una doppia soddisfazione: vorrebbe dire festeggiare il titolo numero 20, cioè della seconda stella (il Milan è a quota 19), davanti ai “cugini”. Seguite con noi la diretta da dentro lo stadio.

18:05 Le due facce del tifo La pioggia che da stamattina cade incessante sulla città, non sta fermando i tifosi interisti che, nonostante il freddo quasi invernale, hanno accolto con cori e fumogeni l'arrivo del pullman nerazzurro. Di tutt'altro tenore invece l'umore intorno al Milan. Il pullman ha raggiunto San Siro senza nessun tifoso rossonero ad aspettarlo. È la gelida accoglienza riservata alla squadra rossonera nella serata del derby, che dovrebbe essere quello del riscatto e dell'orgoglio dopo l'eliminazione dall'Europa League 17:55 Entrano i tifosi Tifosi scortati da agenti del Reparto mobile fino al gate 17:41 Record di presenze Alle 19.39 era già entrate 25mila persone 17:23 Arrivato il pullman dell'Inter Il pullman dell'Inter è arrivato allo stadio.