Inter, festa scudetto oggi a Milano: due pullman scoperti in corteo da San Siro a piazza Duomo

Atm, mezzi pubblici deviati per il corteo

Per consentire il corteo sono anche previste deviazioni dei mezzi pubblici. Atm ha comunicato le tratte che subiranno deviazioni per via dei festeggiamenti dell’Inter. Il tram 16 già da due ore prima e fino all’inizio della partita, salterà la fermata di piazza Axum e durante il match farà capolinea in via Dessié, sosta che però verrà eliminata per un’ora una volta finito l’incontro. Il bus 49, invece, a partire da due ore prima del fischio di inizio e fino a un’ora dopo la fine non si fermerà tra via Harar e via Morgantini, ma passerà da via San Giusto, via Novara e da piazza Melozzo da Forlì. Poi, i bus 64 e 80, verso Bonola e via Piccoli/Quinto Romano, devieranno le fermate da via Novara e da via San Giusto a via Novara e via Sant’Elena. Infine, non ci saranno gli stop di via Diomede e di Sant’Elia per i bus della linea 78, che freneranno in via Patroclo e via Bisanzio. Verso via Govone, salteranno le fermate da via San Giusto e Ferreri a via Pinerolo e via Harar. Dalle 18 chiuso anche il metrò in Duomo.