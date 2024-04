Derby Milan-Inter, tantissimi i vip a San Siro: ecco chi c’è. E a sorpresa spunta Noel Gallagher

Sarà quasi una parata quella dei vip radunati lunedì sera allo stadio di San Siro di Milano per assistere all’attesissimo derby Milan-Inter dove in palio per i nerazzurri, in caso di vittoria, c’è il ventesimo scudetto.

Attesi tanti sostenitori interisti come Fedez, il conduttore Nicola Favino (che ha postato un video dalla zoa vip), il bomber Bobo Vieri, il giornalista Enrico Mentana. Per ora, oltre al tifosissimo imprenditore Marco Cartasegna, lo youtuber Fabio Rovazzi ha pubblicato una storia insieme all’ex frontman degli Oasis Noel Gallagher, tifoso del Manchester City ma grandissimo appassionato di calcio italiano.

Intanto fuori dallo stadio i tifosi delle due squadre hanno acceso fumogeni e intonato insulti nei confronti degli avversari. I nerazzurri hanno accolto con tripudio l’arrivo dell’autobus della squadra al Meazza.