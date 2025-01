Inchiesta Hydra, arrestato Giuseppe Fidanzati: il figlio del boss Gaetano in carcere a Voghera

Milano, 31 gennaio 2025 - Giuseppe Fidanzati, detto Ninni, figlio di Gaetano Fidanzati già a capo del mandamento dell'Acquasanta a Palermo, è stato arrestato nella sua abitazione milanese dai carabinieri del Nucleo investigativo di via Moscova.

L'uomo, indagato dalla procura di Milano per associazione mafiosa nell'inchiesta Hydra - sul patto tra le mafie (Cosa Nostra, 'ndrangheta e camorra) in Lombardia -, si stava consegnando dopo che la Cassazione ha rigettato il ricorso del difensore. Decisione che ha reso esecutivo l'arresto, negato nell'ottobre del 2023 dal gip Tommaso Perna. Giuseppe Fidanzati si trova ora nel carcere di Voghera (Pavia).

Nei giorni scorsi, sempre nell’ambito dell’inchiesta Hydra era stato arrestato Paolo Aurelio Errante Parrino , settantottenne cugino acquisito del boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro. Errante Parino era stato rintracciato e arrestato alle 16.13 di lunedì dai militari del Nucleo investigativo, subito dopo essere entrato nel centro clinico in compagnia della moglie, ma era stato successivamente ricoverato in Cardiologia, piantonato. L’arresto è in esecuzione dell’ordine di carcerazione reso esecutivo dalla Cassazione.