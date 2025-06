Milano, 5 giugno 2025 – Alle 00.30 squadre VF sono intervenute in viale Abruzzi 64 per l'incendio di un appartamento posto al 4 piano di un edificio di 7 piani fuori terra. Una donna di 48 anni, originaria del Brasile è stata trasportata in codice rosso in ospedale, dopo essersi lanciata dal 5 piano, è deceduta qualche ora dopo.

Gli occupanti dello stabile, inizialmente evacuati a scopo precauzionale, sono rientrati ad eccezione di quelli dell'appartamento interessato e di quelli adiacenti, per un totale di 12 appartamenti, per i quali è stato diffidato l’uso, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Milano, lo stabile di viale Abruzzi dove si è consumato il dramma

Al momento due persone rimangono ricoverate in ospedale ma in condizioni che non preoccupano in alcun modo. Nel frattempo è stato attivato il NIA Lombardia per attività investigativa sulle cause dell’incendio.

Le testimonianze

Sono stati sentiti in questura, dagli investigatori, il convivente e i vicini della donna a Milano, è morta gettandosi da una finestra per sfuggire a un incendio. L'uomo, in particolare, sarebbe stato trovato in un bar, in condizioni alterate. E secondo indiscrezioni dei soccorritori giunti sul posto, alcuni testimoni avrebbero raccontato di una lite tra i due, non si sa se subito prima o nelle ore precedenti.