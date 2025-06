Milano, incendio in un palazzo di 9 piani: 28 persone evacuate e 18 intossicate

Milano – Diciotto persone in ospedale con sintomi da intossicazione da fumo. E’ il bilancio dell’incendio che si è sviluppato questa mattina, mercoledì 4 giugno, poco dopo le 8.20 nel palazzo al civico 50 di via Felice Lope de Vega a Milano, in zona Famagosta, periferia sud della città.

Le fiamme, per cause in fase di accertamento, sono scaturite in uno degli appartamenti dell’edificio residenziale di 9 piani, coinvolgendo presto altre porzioni dello stabile. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che, non senza fatica, sono riusciti a domare l’incendio. Sono ora in corso le valutazioni dei danni, per decretare l’agibilità po meno del palazzo.

Contestualmente sono arrivati in forze anche i soccorsi, con automedica, auto infermieristica e 7 ambulanze. I soccorritori si sono presi cura delle 28 persone presenti nel palazzo al momento dell'incendio, fortunatamente tutte riuscite a uscire dall’edificio senza rimanere intrappolate nel fuoco.

Diciotto di loro sono però rimaste intossicate dal fumo, 10 delle quali in maniera lieve (codice verde) e altre 8 in modo un po’ più serio (codice giallo). Per le cure del caso, sono state trasportate in vari ospedali cittadini: il San Paolo (3 gialli e 2 verdi), il San Carlo (un giallo + 4 Verdi), il Policlinico (2 gialli), il Sacco (3 verdi) e l’Humanitas di H Rozzano (2 gialli e un Verde).

Oltre a vigili del fuoco e soccorritori, in via ia Felice Lope de Vega sono intervenute anche le forze dell’ordine.