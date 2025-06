Milano, 5 giugno 2025 – Sueli Leal Barbosa è morta dopo essersi gettata nel vuoto nel tentativo disperato di salvarsi da un incendio, divampato nel suo appartamento, in un condominio di viale Abruzzi, a Milano. Il rogo è scoppiato poco prima dell’una della notte tra mercoledì e giovedì 5 giugno: cause e dinamica sono ancora tutte da chiarire.

Sueli Leal Barbosa e l'incendio nel suo appartamento in un palazzo di viale Abruzzi (Foto del rogo dei vigili del fuoco)

Barbosa era brasiliana e aveva 48 anni (ne avrebbe compiuti 49 il 21 giugno prossimo), viveva da anni a Milano e lavorava come Oss, Operatore socio sanitario. Aveva un figlio di dieci anni avuto dal suo precedente compagno che, fortunatamente, non si trovava nell’appartamento al momento dell’incendio, perché era via con suo padre.

La 48enne conviveva con il suo attuale compagno, un brasiliano di 45 anni. Quando è scoppiato il rogo, l’uomo non era in casa. E’ stato rintracciato poco dopo, in stato di alterazione, in un bar di piazzale Loreto. La sua posizione è al vaglio: l’uomo, incensurato, è da ore in Questura, dove è stato sentito dalla Squadra mobile.

Le sue dichiarazioni non convincono gli investigatori, coordinati dal pm di turno Maura Ripamonti. In particolare, sull'entità della discussione, sentita da alcuni vicini di casa, poco prima del rogo. Inoltre, a quanto emerso dai primi accertamenti, la porta dell’appartamento è risultata essere chiusa a chiave dall’esterno.

Poco dopo mezzanotte, le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute al civico 64 dopo aver ricevuto diverse chiamate: un incendio stava devastando un appartamento al quarto piano di un edificio di sette piani.

Durante il rogo, per sfuggire al calore sprigionato dalle fiamme che uscivano da finestre e balconi, la 48enne si è buttata dall'appartamento in fiamme al quarto piano. L'impatto con terreno del cortile interno non le ha lasciato scampo. Il gesto, probabilmente dettato dalla paura, è avvenuto davanti agli occhi increduli di alcuni vicini e prima dell'arrivo dei pompieri.

Soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale Fatebenefratelli dal personale dell'Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), Sueli Leal Barbosa è deceduta qualche ora dopo il suo arrivo al pronto soccorso. Oltre alla quarantottenne, i soccorritori del 118 hanno trasportato altre due persone in ospedale ma in codice verde.

Gli uomini del Nia, il Nucleo investigativo antincendio Direzione Lombardia, coordinati dal pm di turno di Milano, entreranno nell'appartamento nel primo pomeriggio e cercheranno di individuare le cause del rogo, la fonte di innesco e l'eventuale utilizzo di sostanza acceleranti. Le operazioni dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'edificio sono terminate questa mattina intorno alle 6.45.