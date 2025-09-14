In auto con droga e 16mila euro: arrestato

In macchina con droga, oltre 16mila euro in contanti e confezioni di profumi ancora sigillati. Così per B.E.H., quarantottenne marocchino, con precedenti per spaccio, rissa ed evasione, è scattato l’arresto. L’uomo è stato fermato in strada dalla polizia locale, guidata dal comandante Gianluca Mirabelli, per un semplice controllo venerdì sera nella periferia sud ovest della città. Ad attirare l’attenzione dei ghisa è stata un’Audi verde. L’uomo alla guida ha fornito la patente e la carta d’identità ma non aveva i documenti del veicolo. Non è sfuggito allo sguardo degli agenti un borsello appoggiato sul sedile del passeggero, dal quale spuntavano numerose banconote di cui l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza: 16.158 euro, per l’esattezza, come è stato accertato dal conteggio dei ghisa. Che poi sono passati a ispezionare l’auto. Subito, sotto lo sterzo, hanno trovato un pezzo di hashish da quasi 100 grammi e poi 8,9 grammi di cocaina suddivisi in 5 dosi. Nel frattempo, dal portabagagli affioravano anche pacchi di profumi griffati, confezionati, dal valore di quasi 3mila euro. "Me li ha regalati un amico", così ha spiegato l’uomo agli agenti che hanno poi sequestrato tutto, compresi i due cellulari in suo possesso.

Poi la perquisizione domiciliare, in zona Primaticcio: un appartamento spoglio, con solo qualche mobile. A quel punto l’uomo ha accusato un malore ed è stato accompagnato al Policlinico per gli accertamenti medici. Per lui è scattato l’arresto in flagranza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

M.V.