Auto a noleggio per le consegne. Arrestato pusher

Un trentaduenne di origine marocchina, in regola con il soggiorno, dimorante nel Milanese, ma senza fissa dimora e con alle spalle precedenti penali e di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo gli accertamenti degli agenti della Squadra mobile di Como lo straniero era il perno di un fiorente e collaudato sistema di vendita di cocaina nelle zone tra Erba, Tavernerio e Lipomo. Così hanno avviato un’indagine scoprendo che l’uomo, a bordo di una nuovissima auto presa a noleggio, partiva dal centro di Milano per consegnare la droga a domicilio, consegne che venivano probabilmente organizzate tramite precedenti accordi con i clienti. I poliziotti hanno documentato l’attività illecita, quindi hanno organizzato il blitz: a Tavernerio hanno intimato l’alt all’uomo che, alla vista degli agenti, ha tentato la fuga, ma è stato subito bloccato. Dalla perquisizione dell’auto, gli agenti hanno trovato quasi 40 grammi di cocaina, suddivisi in 46 dosi confezionate e termosaldate, contenute in due vasetti in plastica. R.Co.