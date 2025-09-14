Furti sulle auto. Bottino in valigia. Preso il ladro

Camminava in via Ornato, nel quartiere Niguarda, con uno zaino sulle spalle e trascinando un trolley nel cuore della notte, lo scorso venerdì. Il passo svelto, lo sguardo continuamente rivolto a destra e a sinistra come per controllare che nessuno lo seguisse. Un atteggiamento che ha insospettito la Volante di passaggio del commissariato Greco-Turro della polizia di Stato, che ha voluto vederci chiaro. L’uomo è stato bloccato e perquisito poco dopo l’1: dalla valigia spuntava l’estremità di un bastone, che poi si è scoperto essere una mazza da baseball, e dentro c’erano occhiali, monete e pure una telecamera dash-cam. In più l’uomo aveva un taglio su un dito della mano destra, che sanguinava. Gli agenti hanno poi constatato che nella zona ci fossero diverse auto con i vetri in frantumi. Dopo gli accertamenti è scattato l’arresto per furto aggravato: in manette è finito un egiziano di 38 anni irregolare in Italia e senza fissa dimora, con precedenti penali e di polizia per rapine aggravate, furti immigrazione clandestina, resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo d’armi e di oggetti da scasso. Il 38enne è stato anche denunciato per la mazza da baseball.

Subito gli agenti sono risaliti ai proprietari delle auto danneggiate: una in via Ornato e due in via Cesari. Tutti gli oggetti sono stati sequestrati in vista della restituzione ai legittimi proprietari. Nei giorni precedenti, diversi cittadini della zona avevano segnalato furti in strada a bordo delle auto, anche sul gruppo Facebook “Noi di Niguarda!“: "Per l’ennesima volta in via Bauer – scriveva un residente lo scorso 2 settembre – : è la quarta auto in due giorni".

M.V.