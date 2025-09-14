Il ‘Diavolo’ ti mette in coda
Marion Guglielmetti
Il ‘Diavolo’ ti mette in coda
Milano
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Morta in moto Studentessa Melzo investitaInfluenza: primi casiMeteoSuperenalottoEventi weekend
Acquista il giornale
CronacaFurti sulle auto. Bottino in valigia. Preso il ladro
14 set 2025
MARIANNA VAZZANA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Milano
  3. Cronaca
  4. Furti sulle auto. Bottino in valigia. Preso il ladro

Furti sulle auto. Bottino in valigia. Preso il ladro

Camminava in via Ornato, nel quartiere Niguarda, con uno zaino sulle spalle e trascinando un trolley nel cuore della notte,...

Camminava in via Ornato, nel quartiere Niguarda, con uno zaino sulle spalle e trascinando un trolley nel cuore della notte,...

Camminava in via Ornato, nel quartiere Niguarda, con uno zaino sulle spalle e trascinando un trolley nel cuore della notte,...

Per approfondire:

Camminava in via Ornato, nel quartiere Niguarda, con uno zaino sulle spalle e trascinando un trolley nel cuore della notte, lo scorso venerdì. Il passo svelto, lo sguardo continuamente rivolto a destra e a sinistra come per controllare che nessuno lo seguisse. Un atteggiamento che ha insospettito la Volante di passaggio del commissariato Greco-Turro della polizia di Stato, che ha voluto vederci chiaro. L’uomo è stato bloccato e perquisito poco dopo l’1: dalla valigia spuntava l’estremità di un bastone, che poi si è scoperto essere una mazza da baseball, e dentro c’erano occhiali, monete e pure una telecamera dash-cam. In più l’uomo aveva un taglio su un dito della mano destra, che sanguinava. Gli agenti hanno poi constatato che nella zona ci fossero diverse auto con i vetri in frantumi. Dopo gli accertamenti è scattato l’arresto per furto aggravato: in manette è finito un egiziano di 38 anni irregolare in Italia e senza fissa dimora, con precedenti penali e di polizia per rapine aggravate, furti immigrazione clandestina, resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo d’armi e di oggetti da scasso. Il 38enne è stato anche denunciato per la mazza da baseball.

Subito gli agenti sono risaliti ai proprietari delle auto danneggiate: una in via Ornato e due in via Cesari. Tutti gli oggetti sono stati sequestrati in vista della restituzione ai legittimi proprietari. Nei giorni precedenti, diversi cittadini della zona avevano segnalato furti in strada a bordo delle auto, anche sul gruppo Facebook “Noi di Niguarda!“: "Per l’ennesima volta in via Bauer – scriveva un residente lo scorso 2 settembre – : è la quarta auto in due giorni".

M.V.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

FurtoPolizia di Stato