Il supercondominio “La Spezia“ è pronto a rinascere

Il condominio dei condomini, o meglio il "supercondominio". È questo il soprannome affibbiato al complesso residenziale “La Spezia” di via Rimini, ai numeri 21-29, che con il suo nome e quello della via sembra far pensare a un luogo indipendente fatto di terra ligure e romagnola. Invece si trova nel quartiere Barona-Famagosta, nella zona sud della città. E ora questo supercondominio, composto da 11 edifici e oltre 500 unità immobiliari (di cui una generosa fetta è di proprietà del Comune), è pronto per la riqualificazione, per rinascere in favore del risparmio energetico e dell’ambiente. Lo ha annunciato Wegreenit, la società che ha preso in mano l’incarico e che adesso procederà nell’aprire il più grande cantiere in lavorazione in questo periodo nella metropoli.

L’obiettivo è quello di aumentare il rendimento degli impianti, ridurre le emissioni di gas e contribuire allo sfruttamento delle energie rinnovabili. Secondo i controlli, inoltre, i lavori permetteranno di diminuire significativamente i costi energetici dei condomini. La riqualificazione avrà anche modo di migliorare le condizioni urbane del complesso e del quartiere (che è sia pubblico che privato, oltre a valere 22,5 milioni di euro), come l’accesso agli edifici.

Edoardo Cassanelli