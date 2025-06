Pieve, case per giovani e famiglie. In arrivo quasi 200 appartamenti

La città si conferma laboratorio di innovazione urbana e solidarietà sociale, dando una risposta concreta a chi cerca un casa per metter su famiglia. Entro gennaio saranno pronti 178 appartamenti ad alta efficienza energetica (Classe A), in vendita convenzionata (103) e in locazione a canone calmierato (75), pensati per giovani, famiglie e senior. Ieri sera la presentazione nell’aula consiliare del Comune dove erano presenti circa 400 persone prevalentemente giovani. Le nuove case stanno sorgendo al quartiere delle Rose. Si tratta di un mix abitativo bilanciato, integrato da servizi di prossimità, spazi condivisi e una App di quartiere per supportare la socialità e l’abitare collaborativo. In un momento di grande attenzione sul fronte abitativo, il Comune rafforza il proprio impegno con iniziative concrete a favore dei cittadini, tra cui l’avvio della commercializzazione del nuovo quartiere di social housing "Gemme-Generazioni Continue", realizzato da Redo Sgr in convenzione con l’amministrazione comunale. Presenti per il Comune il sindaco Pierluigi Costanzo e l’assessore all’Urbanistica Eugenio Rogliani, che sul progetto hanno collaborato insieme all’assessore alle Politiche Sociali Mazzuoccolo. "La nostra cittadina vive un momento cruciale dal punto di vista urbanistico: l’impulso dato dai fondi Pnrr che il nostro Comune è riuscito ad intercettare stanno cambiando il territorio, con parchi rinnovati, nuove vie ciclopedonali e nuove infrastrutture - il commento del Sindaco Pierluigi Costanzo -. Anche i privati stanno facendo la loro parte usufruendo del Supebonus 110. In questo contesto si inserisce perfettamente il lavoro svolto con Redo, che cambierà definitivamente il volto di un quartiere per troppi anni ai margini e privo di servizi e che ora punterà a diventare il fiore all’occhiello di Pieve Emanuele. Grazie a Gemme andiamo ad intercettare anche un’esigenza espressa da tempo in maniera forte dei nostri cittadini, ossia quella di soluzioni abitative circondate da servizi, ma comunque a costi sostenibili. Allo stesso tempo credo che con questo progetto Pieve Emanuele continui a dimostrare che è possibile coniugare sostenibilità ambientale, innovazione sociale e tutela dei cittadini. Concretizziamo oggi la nostra visione dell’abitare fondata su inclusione, accessibilità e qualità della vita: ora diventa realtà ed è in mano ai cittadini". Un intervento che una volta ultimato chiuderà la gran parte del del recupero del quartiere delle Rose iniziata nel 2025.