“Punto in Comune”, sportello promosso

Convince e conquista i cittadini: lo sportello polifunzionale "Punto in Comune" di Cinisello Balsamo è stato promosso. È quanto emerge dai questionari che periodicamente l’amministrazione comunale invia ai cittadini che si avvalgono dei servizi anagrafici e dello stato civile. Quelli raccolti ed esaminati tra aprile e giugno 2025 raccontano di un’esperienza positiva che va ben oltre le aspettative: con una valutazione media generale di 4,25 su 5, i servizi comunali dello sportello di via XXV Aprile dimostrano qualità, efficienza e attenzione al cittadino.

La collaborazione dei cittadini e il loro parere sui servizi offerti è molto importante per l’amministrazione comunale che può intervenire per migliorare e adeguare i servizi alle esigenze dei cittadini. I numeri parlano chiaro: l’accoglienza ottiene una media di 4,09 e la chiarezza delle informazioni: 4,29. Alto anche il gradimento su cortesia e disponibilità del personale: 4,33 come sulla competenza e professionalità: 4,3. Dati importanti per individuare le aree dove si può ancora migliorare.

Il sondaggio ha coinvolto utenti informatizzati tra i 31 e i 70 anni, principalmente per il rinnovo della carta d’identità. "I servizi al cittadino sono fondamentali e i risultati della rilevazione confermano l’impegno costante del personale comunale e i risultati raggiunti e anche quelli ancora da raggiungere. Siamo orgogliosi che l’esperienza dello sportello polifunzionale venga vissuta in modo positivo - ha commentato l’assessore ai Servizi al cittadino, Riccardo Malavolta -. La digitalizzazione non ha eliminato il valore del contatto umano: accoglienza, chiarezza e professionalità restano punti fermi. Continuiamo a investire per offrire servizi sempre più efficaci e vicini alle esigenze della comunità". Ro.Ramp.