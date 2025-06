Il “Sesto d’Oro” ai super-cittadini: "Grazie a tutti, siete il nostro vanto"

Cinque benemeriti e 21 attestati al merito. Ieri mattina, nella sala del consiglio comunale, volontari, commercianti e professionisti hanno dato vita alla nuova edizione del Sesto d’Oro. Una cerimonia che si è conclusa sulle note di "Fiori rosa, fiori di pesco", intonate da Mimì Caruso, la vincitrice uscente di X Factor. "Sono molto felice di essere qui e ritirare questo riconoscimento. Da 3 anni frequento la scuola Falck, quindi mi sento un po’ sestese. Ai ragazzi dico di buttarsi: preferisco provare il divertimento dell’avventura piuttosto che avere rimpianti". Palco invaso dai piccoli sportivi durante la consegna del premio alla Polisportiva Rondinella, fondata 1955 e da 70 anni presidio di comunità, coesione e crescita. "Educhiamo i giovani alla vita attraverso lo sport", lo slogan della società. Ancora sport e socialità con la benemerenza ritirata dall’associazione Pedale Sestese per i 75 anni di instancabile attività, che hanno segnato la storia di Sesto nel segno della passione per il ciclismo.

Per l’occasione è stata regalata al sindaco Roberto Di Stefano una maglia con i colori dello storico sodalizio. Sesto d’Oro a Tommaso Russo, direttore generale dell’Asst Nord Milano, "per la competenza, la visione innovativa e l’instancabile dedizione con cui ha saputo rafforzare e rilanciare il presidio sanitario cittadino, rendendolo un punto di riferimento". Infine, la benemerenza civica è stata consegnata a Guido Della Frera, "per l’impegno nel promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico di Sesto, attraverso la creazione dell’omonima Fondazione". "Con questa cerimonia, inserita nella programmazione della festa patronale, abbiamo voluto celebrare e ringraziare i cittadini più meritevoli, coloro che, con dedizione e impegno, tengono alto il nome di Sesto in Italia e nel mondo", ha commentato Di Stefano. Non solo benemerenze, ma anche 21 attestati di merito a volontari, artisti, negozianti e imprenditori. La.La.