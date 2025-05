Quattro ragazzini trovano portafogli al centro commerciale e lo restituiscono: “Siete un esempio di senso civico”

Castano Primo (Milano) – Quattro ragazzi di Castano Primo hanno saputo distinguersi per onestà e senso civico. Durante un pomeriggio trascorso in un centro commerciale di Castano, si sono imbattuti in un portafogli smarrito. All’interno diverse banconote e documenti personali del legittimo proprietario. I quattro ragazzi non hanno esitato un istante. Senza trattenere nulla, si sono diretti verso la cassa del supermercato e hanno consegnato il portafogli al personale, affinché potesse essere restituito a chi l’aveva perduto. Un gesto semplice ma potente, che ha dimostrato come i valori dell’onestà e del rispetto per il prossimo siano ben radicati anche nelle nuove generazioni.

Mercoledì, poco prima dell’inizio del Consiglio comunale, l’Amministrazione ha voluto rendere omaggio a questi giovani con un momento pubblico di riconoscimento. Il sindaco Roberto Colombo li ha ringraziati personalmente a nome dell’intera comunità, consegnando loro un attestato di benemerenza in segno di apprezzamento per l’azione compiuta. “Il vostro – ha dichiarato il primo cittadino rivolgendosi ai ragazzi – è stato un gesto bellissimo. Siete un esempio di grande senso civico per i vostri coetanei e per tutti noi. Bravissimi”.

Le sue parole, accompagnate da un applauso sentito, hanno sottolineato quanto simili comportamenti meritino attenzione e valorizzazione, soprattutto in un contesto sociale dove troppo spesso si dà per scontato ciò che invece dovrebbe essere riconosciuto. L’episodio ha suscitato grande ammirazione in città, diventando un simbolo positivo che ha fatto il giro dei social e delle conversazioni quotidiane. Un segnale importante soprattutto per le istituzioni, che hanno voluto non solo premiare i ragazzi ma anche lanciare un messaggio educativo: la legalità e l’integrità partono dai piccoli gesti, e sono proprio questi a fare la differenza in una comunità. In un periodo storico dove la fiducia nei rapporti umani sembra a volte vacillare, storie come questa sono un vero e proprio raggio di luce. E Castano Primo può andare fiera dei suoi giovani cittadini.