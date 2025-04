I benemeriti di Abbiategrasso. A Comincini e Amodeo l’omaggio del Leoncino d’oro

Mario Comincini, storico e ricercatore noto per le sue opere incentrate sulla città e sul territorio, e Alberto Amodeo (nella foto), nuotatore paralimpico pluricampione che ha tenuto alto il nome di Abbiategrasso nelle manifestazioni sportive di maggiore rilievo degli ultimi ann. Sono loro i destinatari delle benemerenze civiche assegnate ad Abbiategrasso in occasione della cerimonia tenutasi nella sala consiliare del Castello. Una premiazione che è stata preceduta dall’assegnazione di una pergamena nominale anche ai Vigili del Fuoco volontari intervenuti la notte di Capodanno in occasione di un incendio in città.

"Il capo squadra Paolo Bolchini, insieme ai colleghi Luca Giovanni Tacchini, Gianluigi Pastori, Matteo Frascolla, Nicolò Bianchi e Francesco Maulicino – ha detto in apertura il primo cittadino Cesare Nai, accompagnato dalla vicesindaca Beatrice Poggi e dal presidente della massima assise cittadina, Francesco Bottene, consegnando la pergamena – sono intervenuti per domare un incendio sviluppatosi nei pressi di un complesso abitativo in via Vivaldi. Durante l’intervento, questi stessi volontari sono stati oggetto di un attacco indiscriminato da parte di un gruppo di circa cinquanta individui, che hanno lanciato petardi e altri oggetti potenzialmente pericolosi, mettendo a serio rischio l’incolumità degli operatori, impegnati per la sicurezza della cittadinanza. Nonostante l’estrema pericolosità della situazione, i nostri Vigili del Fuoco hanno saputo gestire l’emergenza". Le benemerenze, chiamate Leoncino d’oro, sono invece andate allo storico Mario Comincini e ad Alberto Amodeo.

"Mario Comincini è un nostro concittadino, storico e ricercatore, nonché autore di numerosi libri di interesse storico, sociale, naturalistico e geografico – ha introdotto Nai –. Le sue opere sono interamente incentrate sulla nostra città e sul nostro territorio, mettendo in luce le radici storiche e culturali di Abbiategrasso in maniera mirabile". Amodeo, nuotatore paralimpico pluricampione, ha portato prestigio alla città grazie ai suoi straordinari risultati sportivi, in particolar modo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e di Tokyo. "I successi di Alberto non sono solo una testimonianza del suo impegno e della sua dedizione nello sport – ha concluso il sindaco – ma rappresentano anche un’ispirazione per tutti noi, dimostrando come la determinazione e il coraggio possano superare ogni barriera". P.G.