Il Comune nel sistema aeroportuale lombardo. Stop agli “extra-costi“ per le corse in taxi

Semaforo verde dal Pirellone, il Comune entra nel bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo: giù gli extra-costi per le corse da e verso gli aeroporti. L’iter burocratico per l’ingresso del Comune nel bacino aeroportuale era iniziato un anno fa. L’ok della Regione Lombardia nei giorni scorsi. E così, ieri, il primo cittadino Roberto Di Stefano (nella foto) in una nota. "Missione compiuta. L’ingresso del Comune di Sesto San Giovanni nel sistema aeroportuale lombardo - vi si legge - renderà il servizio taxi più integrato, competitivo ed efficiente. Verranno finalmente abbattuti gli extracosti che i cittadini pagavano per le corse in taxi verso gli aeroporti, solo perché il Comune era considerato territorio extraurbano e dunque non facente parte del sistema aeroportuale".

Una buona notizia insieme ad un’altra. Si è appena conclusa infatti la manifestazione d’interesse per portare in città e-bike e monopattini elettrici a noleggio, collegati con Monza e Milano. "L’obiettivo e la direzione sono sempre i medesimi: rendere Sesto una città sempre più moderna e sostenibile, con soluzioni concrete e accessibili". L’ingresso nel Bacino, in termini pratici, consentirà ai taxisti titolari di licenza di caricare utenti negli aeroporti lombardi per corse verso le postazioni cittadine con tariffe omogenee e costi uniformati a quelli degli altri Comuni già nel bacino inseriti.

M.A.