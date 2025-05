S5, il comitato esulta dopo il no al ricorso contro il potenziamento

Dopo che con la sentenza il Consiglio di Stato ha respinto in via definitiva il ricorso contro il progetto di potenziamento della tratta ferroviaria Rho–Parabiago, presentato da alcuni cittadini, gioisce il comitato pendolari che da tempo sostiene l’importanza di questo intervento.

L’obiettivo è quello di trasformare la linea ferroviaria Parabiago–Rho–Milano in una sorta di metropolitana di superficie, con treni ogni 15 minuti nelle ore di punta. "Al momento, i convogli della linea S5, che non superano le otto vetture, e le fermate aggiuntive dei treni diretti non bastano a coprire l’elevata domanda di mobilità. In molti casi, i passeggeri sono costretti a viaggiare in piedi, soprattutto nelle ore di maggior affluenza. L’intervento approvato consentirà non solo di alleggerire il traffico ferroviario nel tratto sud della linea, ma anche di migliorare la regolarità e la capacità complessiva del servizio".

Tra le novità più attese, c’è anche la possibilità di attivare un collegamento diretto ogni 30 minuti tra Milano Centrale e l’aeroporto di Malpensa, con fermate intermedie a Gallarate, Busto Arsizio e, auspicabilmente, anche a Legnano.

C.S.