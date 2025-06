I City Angels “in servizio”. L’esercito di volontari pronti a pattugliare la città

Da ieri operativi i City Angels a Rozzano: sicurezza e solidarietà al servizio della città. Con la consegna ufficiale degli attestati, da ieri sera sono entrati ufficialmente in servizio i nuovi City Angels di Rozzano. Undici volontari in pettorina rossa, pronti a pattugliare il territorio il giovedì e il venerdì dalle 19 alle 22, con l’obiettivo di rendere la città più sicura, solidale e accogliente. Dopo due giorni intensi di formazione e aver ricevuto l’attestato, gli angeli rozzanesi sono scesi in campo come punto di riferimento per i cittadini bisognosi e deterrente contro il degrado urbano. Alla formazione hanno partecipato anche numerosi aspiranti volontari, tra cui molti giovani del territorio.

Diventare City Angel non è solo una scelta di cuore: richiede disciplina, preparazione e coraggio. Le squadre - sempre composte da almeno tre membri con un caposquadra e un vice - operano nel pieno rispetto delle leggi, muovendosi a piedi nelle vie cittadine, fischietto alla mano, per svolgere attività di prevenzione, contrasto alla microcriminalità e presidio civico. Essere City Angel è una vocazione e i volontari possono scegliere un alias simbolico e carico di significato: l’assesSore al Decoro urbano, Lucia Galeone ha scelto "Zafira", "Le attività dei City Angels a Rozzano sono appena cominciate, ma l’associazione è aperta a nuove adesioni. - spiega il vicesindaco Maria Laura Guido -. Chi desidera unirsi può scrivere a rozzano@cityangels.it: insieme possiamo fare davvero la differenza".

Mas.Sag.