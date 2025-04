Controllo del vicinato a Gessate: "Collaborazione da potenziare con le forze dell’ordine"

Sicurezza e collaborazione fra cittadini primi obiettivi, riparte anche a Gessate l’operazione controllo del vicinato. E sul territorio del Comune compaiono i primi cartelli ufficiali: sono in via di posizionamento nelle vie Como, Lecco, Libertà, Torino, Campo del Ponte e Brianza. Tutte zone e quartieri dove sono già operativi i primi gruppi, di modeste dimensioni numeriche, ma in fase di ‘rinfoltimento’.

"Questa segnaletica orizzontale, specifica e puntuale – spiega l’assessore alla sicurezza Amos Valvassori (nella foto) - serve a identificare le aree, o come in questo caso le vie e i quartieri del nostro paese, dove il numero dei volontari aderenti al progetto è abbastanza significativo per poter essere considerato un nucleo oggi – e in prospettiva un gruppo vero e proprio – di cittadini che operano in rete. Con l’obiettivo ben chiaro di contribuire con le loro segnalazioni alle forze dell’ordine a rendere più sicuro il territorio in cui abitano".

La sperimentazione del controllo del vicinato a Gessate era partita un anno fa con la costituzione di un primo gruppo e la partnership con la sezione di zona dell’Acdv (Associazione controllo del vicinato). Nelle scorse settimane, alla presenza dei referenti locali dell’associazione, delle forze dell’ordine, dell’amministrazione comunale e di molti cittadini, era stata organizzata un’assemblea pubblica per rilanciare il progetto e reclutare ulteriori volontari.

"L’amministrazione – aggiunge l’assessore – confida ora nel fatto che rimpinguare i ranghi potrà consentire l’espansione dell’attività, in modo da poter aumentare la copertura in nuove aree di Gessate. Siamo un paese di piccole dimensioni, ma la sicurezza è una priorità come altrove. Il nostro obiettivo è di arrivare quantomeno a un gruppo per quartiere o per rione".

L’assemblea è stata anche un momento utile per rispolverare regole e modus operandi in seno al progetto. Un ulteriore incontro è già in programma per i prossimi mesi. Solo nei giorni scorsi, in tema di sicurezza, un’assemblea pubblica si è tenuta anche a Gorgonzola, dove i gruppi operativi sono 4, di cui due neocostituiti.