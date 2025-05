Aree verdi, c’è la stretta di mano

Un monitoraggio speciale del parco storico di Villa Ghirlanda e delle altre aree verdi della città. È stato rinnovato l’accordo di collaborazione tra il Comune e le cinque associazioni del territorio che già da qualche anno svolgono l’attività di sorveglianza: i Cacciatori F.i.d.c., il gruppo cinofilo cinisellese della Protezione Civile, l’associazione nazionale bersaglieri, l’associazione nazionale carabinieri e l’associazione nazionale Finanzieri d’Italia.

L’obiettivo è tutelare il bene pubblico e gli arredi urbani. "Il compito dei volontari sarà quello di favorire il rispetto delle norme e delle normali regole della convivenza da parte dei frequentatori del parco e segnalare in modo tempestivo eventuali situazioni o eventi che possano porre a rischio la normale convivenza civile e la sicurezza urbana", si legge nella convenzione. "Una forma di promozione e valorizzazione dell’associazionismo e in particolare delle attività di volontariato, a vantaggio di una migliore qualità dei servizi rivolti alla comunità - ha commentato il sindaco Giacomo Ghilardi -. Inoltre, la cittadinanza gradisce e si sente più sicura nel vedere i nostri volontari in divisa nei parchi e giardini del territorio".

La.La.