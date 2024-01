Fuga di gas al Museo di costume, moda e immagine: evacuati i visitatori

Milano, 7 gennaio 2024 – Allarme fuga di gas al museo: locali evacuati. Le squadre dei vigili del fuoco di Milano sono entrate in azione al Museo di Costume, moda e immagine in via Sant’Andrea, dove è stata segnalata una fuoriuscita di gas.

L'intervento al museo

Il locale coinvolto è l’androne del complesso museale. Al loro arrivo sul posto i pompieri hanno evacuato una ventina di persone, il pubblico che in quel momento stava visitando le salde dell’esposizione permanente.

Successivamente gli operatori hanno identificato l’origine della fuga di gas, partita dal locale caldaia. Insieme alle squadre di vigili del fuoco sono presenti sul posto anche elementi del nucleo Nbcr, per ripristinare le condizioni di sicurezza del museo.