Colmegna: interrotta la fornitura di gas. Tecnici al lavoro per riparare il guasto

Luino, 31 dicembre 2023 – Ultimo dell’anno nel segno dei disagi a Colmegna, frazione sopra Luino, soprattutto per chi aveva intenzione di preparare i piatti del cenone di San Silvestro.

In via Berra e nelle strade limitrofe, infatti, si è interrotta la fornitura di gas. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Italgas, l’azienda che si occupa della gestione del servizio. In primis hanno riscontrato come lo stop non fosse dovuto ad alcuna fuga di gas. Secondo quanto accertato il problema sarebbe da ricondurre a un allagamento delle tubature, probabilmente provocato da lavori in corso sulla rete fognaria.

Identificata la possibile origine del guasto, i tecnici si sono messi al lavoro per tentare di ripristinare il servizio, anche con la supervisione di una pattuglia della polizia locale. Il disagio ha interessato circa 35 punti gas. Le operazioni proseguiranno anche in serata. Se necessario, i tecnici lavoreranno anche domani, 1 gennaio 2024, fino a che la fornitura di gas non sarà totalmente riattivata. A Colmegna ha effettuato un sopralluogo anche il sindaco Enrico Bianchi.