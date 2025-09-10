Foto e multa per il furbetto dell’immondizia

"Beccato". Continua la campagna social del sindaco di Pregnana Milanese, Angelo Bosani, contro chi abbandona abusivamente rifiuti. Nelle scorse ore ha pubblicato l’immagine delle telecamere che ritrae un camion che scarica cumuli di rifiuti ingombranti in via Serbelloni (nella foto) e aggiunge, "il responsabile è stato individuato. Si tratta di un caso ‘recidivo’: un artigiano (o sedicente tale) che è già stato sanzionato in precedenza e che ora verrà anche denunciato penalmente".

Il cumulo di rifiuti è stato rimosso in poche ore dalla Gesem in quanto invadeva la carreggiata e rappresentava un pericolo per le auto in transito. Nel frattempo sono scattate le indagini da parte della polizia locale che hanno rintracciato il responsabile. E il sindaco ha fatto il resto, ha pubblicato sui la foto del furgone, accompagnata da qualche considerazione. "Questo nuovo caso dimostra che le telecamere funzionano, con buona pace degli ‘utenti anonimi’ che continuano a sostenere il contrario - commenta Bosani - le sanzioni ci sono ma non sono sufficienti per prevenire gli abusi: l’unica vera prevenzione la possiamo fare noi cittadini evitando di far lavorare chi opera in nero (chi fattura non ha interesse a scaricare macerie e arredi dismessi incorrendo in una denuncia penale). Il Comune fa il suo lavoro, ma c’è una sproporzione assurda tra lo sforzo per pulire, cercare, sanzionare e la ripetizione continua di questi abusi. La soluzione non può essere solo mettere altre telecamere, ma cambiare il nostro modo di pensare: tenere pulito è un compito di tutti".

Ro.Rampini