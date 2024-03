Fedez a Rozzano: “Ritorno alle origini”. Quella volta che portò in Comune Chiara Ferragni e il legame con la sua città

Rozzano (Milano) – Oggi è il giorno dell’attesa intervista di Chiara Ferragni da Fabio Fazio a “Che tempo che fa”. Difficile pensare che nel corso del dialogo con il conduttore non ci sarà spazio per la crisi dei Ferragnez, da giorni ormai sotto i riflettori. Fedez intanto oggi ha trascorso la domenica insieme ai figli a Rozzano, dove è cresciuto. Il rapper ha postato una storia mentre attraversa la città del Milanese accompagnata dalla scritta “Back to the roots” e in sottofondo la canzone di Paky “Rozzi”.

Rozzano, inaugurato il Fedez skatepark

Il rapper è rimasto legato alle origini. Nel 2022 Federico Leonardo Lucia (vero nome di Fedez) aveva donato alla sua città 130mila euro adoperati per la realizzazione del nuovo skate park. Un gesto apprezzato dai rozzanesi che attraverso i social avevano ringraziato il cantante, "uno di noi che ce l’ha fatta". Per Fedez era stato un modo per “contribuire alla riqualificazione della periferia dalla quale provengo e di restituire un po’ di privilegi acquisiti alla comunità di cui mi sento di far parte. W Rozzano".

Fedez e Chiara Ferragni (Instagram)

Se questo è stato forse il gesto più concreto a testimoniare il legame con la città dove è cresciuto va anche ricordato quando a luglio 2018 Fedez si presentò in Comune con la futura moglie per la pubblicazione delle nozze. Un quasi matrimonio conclusosi con un "Viva gli sposi" urlato dalla Ferragni anche se il matrimonio si sarebbe celebrato il 1 settembre dello stesso anno a Noto. E oggi, in un momento complesso per la coppia, il rapper è tornato alle radici. Quelle che non ha mai dimenticato.