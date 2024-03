Chiara Ferragni e Fedez "oggi sposi" a Rozzano

Milano, 18 luglio 2018 - Dopo l'addio al nubilato di Chiara Ferragni a Ibizia, è arrivato il giorno delle pubblicazioni di matrimonio. Questa mattina, la fashion blogger di Cremona ed il suo fidanzato Fedez si sono presentati in Comune a Rozzano per tutti i documenti e le firme. Lui è arrivato in municipio con una canotta rossa, lei in un coordinato nero più giacca nera stampata con un motivo a banane ed un bouquet di rose gialle in mano.

I due si sono lasciati immortalare mentre si scambiano un tenero bacio e la fotografia è stata postata dal cantante milanese sul suo profilo Instagram. Accanto il commento: "Oggi pubblicazione del Matrimonio, tutto pronto per il primo Settembre". Sì, perché la coppia si sposerà a Noto, in Sicilia, tra meno di due mesi. Ed in un video, sempre presente sul social network, Chiara grida "Oggi spos!", seguita dal suo futuro marito che commenta: "Un raro esemplare di Ferragni in quel di Rozzano, grande, amore".

Immancabili i commenti dei follower: "Rozzano è la nuova city", "Rozzangeles! Lo sapevo che le foto dal terrazzo con la jacuzzi erano tutti fotomontaggi", "Vestiti così, Rozzanesi perfetti...", "Abbigliamento sobrio per i coniugi", "Se vi sposate a Rozzano fatemelo sapere, vi invito a casa per un caffè...", "Chiara, il cuore di Milano Sud è tutto tuo".