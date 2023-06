Rozzano, inaugurato lo skatepark finanziato da Fedez

Rozzano, 30 giugno 2023 - E' diventata realtà la promessa fatta da Fedez ai suoi concittadini. Aperto lo skatepark finanziato dall'artista che non ha mai dimenticato la sua periferia. Per l'occasione skaters esperti si sono cimentati sulle rampe e sugli scivoli del nuovo parco realizzato dall'amministrazione comunale.

All'evento di inaugurazione hanno partecipato gli istruttori dell'associazione SkateMi, capitanati dal presidente Bruno Ferrari ex campione italiano di skate. Per il sindaco Gianni Ferretti: "quest'opera pubblica è un altro passo importante per il rilancio del centro cittadino, un'area dedicata ai giovani, dove praticare lo sport ma anche socialità e inclusione".

Simbolo di una nuova qualità urbana e architettonica, lo skatepark è stato realizzato dal Comune anche grazie al contributo economico, 130mila euro, del rapper Fedez.